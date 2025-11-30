我的頻道

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙

中央社東京30日專電
圖為遊客如織的東京淺草寺一帶。（中央社檔案照）
日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國不滿，中國14日呼籲公民避免前往日本，至今已半個月。部分地區有中國團客取消飯店預約，但日本旅遊界整體態度冷靜。部份名店仍大排長龍，有業者表示，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。

產經新聞報導，受影響最明顯的是關西地區。根據大阪觀光局，大阪府內約20家飯店，在12月底前有50％至70％中國旅客取消預約。另一方面，東京的飯店則普遍反應「目前沒有感覺到明顯衝擊」，呈現地域差異。

短期影響在所難免，尤其是明年農曆春節將面臨中國訪客下滑。航空與旅遊分析師鳥海高太朗表示，「春節的觀光商機相當嚴峻，影響至少會持續到（明年）春天，最快要半年至1年才能恢復」。

不過，東京、大阪、京都等地的飯店房價目前都開始下滑。鳥海分析，「城市地區未來有望緩解觀光公害問題，期待迎來更多日本旅客。不過，春節減少的部分不可能完全彌補」。

關鍵在於擺脫對中國市場的依賴。根據日本政府觀光局統計，今年1至10月訪日旅客達3554萬7200人，中國旅客佔23％，雖然依舊居首，但已從2019年的約30％縮減。

此外，今年10月韓國、台灣、美國等13個國家、地區的訪日旅客人數都創下歷年10月新高。甚至中東地區訪日旅客也比去年同期成長33.8％，德國旅客增加29.2％。

中國政府呼籲公民避免赴日後，日本各大觀光景點的中國旅客明顯減少。然而，不少以外國旅客為主的飯店與餐飲業者依舊態度淡定，因為這些店家的客層已經拓展至歐美與東南亞，成功分散了「中國風險」。

在東京淺草雷門擔任人力車伕的岩崎櫂表示，過去約3成客人來自中國，現在幾乎沒有中國客。他雖然不會中文，但擅長以英文服務，「現在更專注於接待歐美和東南亞旅客，營業額沒有明顯下滑」。

淺草知名蜜地瓜店家「芋屋興伸」員工三橋由香利表示，「以前客人大多是中國人，最近多半是韓國和歐美旅客」。

即使中國客減少，其他國家的觀光客與修學旅行的學生依然讓店外大排長龍。淺草炸肉餅的打工生也說，「歐美觀光客很多，營業額幾乎沒變」。

萬雷飯店則表示，「即使（中國客）取消住宿，也很快被補上」。自從中國發布旅遊公告後，中國客確實明顯減少，但目前飯店客源主要來自美國與澳洲，「完全沒有危機感」。

淺草以外的地區，受到的影響也有限。東京帝國飯店表示，雖然有少數宴會被取消，但「跟其他飯店相比影響不大」。

經營東京椿山莊大飯店的藤田觀光株式會社表示，目前沒有受到顯著影響，並稱公司在疫情期間中國客減少時，就積極拓展歐美與澳洲客源。

東南亞洪災 印泰馬3國累計逾600人罹難

打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

