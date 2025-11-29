東南亞遭遇洪水與山崩 印泰馬3國累計逾400人罹難

我的頻道

中央社印尼畢迪29日綜合外電報導
東南亞遭遇毀滅性洪水與山崩，圖為北蘇門答臘一處化為廢墟。(路透)
東南亞遭遇毀滅性洪水與山崩，圖為北蘇門答臘一處化為廢墟。(路透)

東南亞遭遇毀滅性洪水與山崩，死亡人數在今天超過400人。印尼泰國與馬來西亞的清理與搜救行動也已展開。

法新社報導，本周，季風豪雨引發洪災淹沒了三國大片地區，數千人被困，其中許多人被困在屋頂等待救援。

印尼救援人員正努力前往受災最嚴重的蘇門答臘島（Sumatra Island），截至目前當地仍有270多人失蹤。

根據印尼國家災害應變總署（BNPB）今天最新數據，洪水與山崩已在印尼造成超過300人死亡，其中北蘇門答臘省（North Sumatra）166人、西蘇門答臘省（West Sumatra）90人、亞齊省（Aceh Province）47人。

印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，已疏散數萬人，但三個省的許多地區仍然無法通行。他在記者會上指出，西蘇門答臘省已啟動人工降雨計畫，以降低後續降雨帶來的災害風險。截至今天，大部分降雨已經趨緩。

泰國南部宋卡府（Songkhla）洪水水位一度達3公尺，造成162人死亡，是10年來最嚴重的洪災之一。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對洪水造成的破壞表示道歉。他今天表示：「每當有損失、死亡或受傷，無疑是總理的責任。」「我將運用所有專業知識，全力以赴改善情況。」他並宣布，災區的清理工作將在兩週內完成。

泰國洪災救援中心表示，超過4萬人已在避難中心避難，但「部分民眾已經返回家中」。

馬來西亞外交部表示，已有超過6000名因洪水滯留在合艾（Hat Yai）的馬來西亞公民獲救。洪水淹沒北部玻州（Perlis）部分地區，造成兩人死亡。

每年6至9月的季風季節通常帶來豪雨，容易引發山崩與暴洪。熱帶風暴加劇了災情，使印尼和泰國的死亡人數成為近年來最高之一。氣候變遷影響風暴模式，包括季風季節的持續時間與強度，導致降雨更大、暴洪更頻繁、風力更強。

印尼 泰國 東南亞

