日本外相：日美互信穩固 籲中方履行匹配大國地位的責任

日本外相茂木敏充日前在G7會場。(美聯社資料照)

日本 外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

被日本和秘魯混血的在野黨國民民主黨眾議員 深作光輝Jesus問到，對美國總統川普在10月南韓釜山「川習會」前於社媒發文表明，美中關係是「2國集團」（G2），即認為世界由美中2大國主導有何看法，茂木28日並未正面回答，僅表示不想對川普的發文一一置評。

但茂木提到，美中關係穩定對國際社會非常重要，不過日本與盟邦美國有堅強穩固的互信關係，在中國的國際地位愈來愈高下，日方希望敦促中方履行和大國地位相匹配的責任。

另對日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）眾議員原口一博問到有關首相高市早苗7日在眾院預算委員會的「台灣有事」發言，茂木認為，是質詢她的立民黨眾議員、前外相岡田克也「做了改變戰略模糊的事」。

此外，對中國外交部14日提醒中國公民近期避免赴日，使日本部分商旅及飯店的中國團客取消訂房，日本國土交通大臣金子恭之28日在內閣會議後的記者會中說，中日2國政府間正進行交涉，希望盡快恢復原狀。

金子表示，中客訪日人次和消費力均占訪日外籍旅客的前幾名，在日本的「入境交流」政策上是重要國家。

