埃及控衣索比亞大壩亂放水 警告尼羅河有安全風險

中央社開羅28日專電
埃及總統塞西日前警告，衣索比亞文藝復興大壩管理混亂，使埃及和蘇丹面臨安全風險，埃及不會袖手旁觀。圖為衣索比亞文藝復興大壩牆面上，掛著衣索比亞的國旗。歐新社
埃及總統塞西日前警告，衣索比亞文藝復興大壩管理混亂，使埃及和蘇丹面臨安全風險，埃及不會袖手旁觀。埃及灌溉部也強調，面對大壩持續亂放水，埃及的水資源管理系統已做好準備應對各種情況。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）27日報導，埃及灌溉部發表聲明稱，11月1日至20日期間，衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）每日平均放水量約為1.8億立方公尺，比歷史同期平均增加近80%，造成尼羅河源頭「青尼羅河」（Blue Nile）水流量持續劇烈波動。

報導指出，衣索比亞為緩解大壩的壓力，持續混亂地從水庫放水。埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）因此表示，面對衣索比亞不負責任的大壩管理態度，並威脅到下游國家的權益，埃及不會袖手旁觀。

報導還說，衣索比亞在大壩於9月落成兩周後，便無預警地單方面洩洪，埃及和蘇丹都受到尼羅河水位上升和洪水的影響。

埃及灌溉部聲明表示，洩洪會影響大壩下游其他水壩的運行，需要採取預防措施來應對突發變化，以確保安全。根據標準操作程序，在水文年度（10月1日開始）結束前，大壩水庫的水位應從640米「逐步」降至約625米，以確保水壩不會長時間處於滿載運作狀態，並可應對潛在的水文變化。

然而從聲明提供的大壩洩洪數據可看出，洩洪並未受到良好監管。數據顯示，大壩在9月10日洩洪約4.85億立方公尺，隨後水位突然不規則上升，於9月27日達到7.8億立方公尺。9月30日，大壩洩洪量又驟減至約3.8億立方公尺。10月8日，大壩關閉緊急洩洪道，導致洩洪量進一步減少至約1.39億立方公尺，並以1.6億立方公尺的日均洩洪量維持至10月20日。

10月21日，大壩洩洪量突然增加至將近3億立方公尺，衣索比亞再次開放緊急洩洪道。此後，日均洩洪量連續10天維持在3.2億立方公尺左右，直到10月31日關閉緊急洩洪道。

聲明表示，這種運行方式並不合理，為增加蓄水量和提高水庫水位，先是減少洩洪量，接著又突然釋放遠超過實際運行所需的水量，而非按照合理的技術規範逐步洩洪。

埃及灌溉部長塞維朗（Hani Sewilam）說，灌溉部正密切關注大壩的發展情勢，且埃及的水資源管理系統已做好準備來應對各種情況。

塞維朗進一步說明，鑑於近期尼羅河水位波動，埃及決定開啟托西卡運河（Toshka）和洩洪道，以穩定水系運作平衡。托西卡洩洪道位於埃及上游，專門接收亞斯文大壩（Aswan High Dam）後方納瑟湖（Lake Nasser）的剩餘水量。

開羅大學地質與水資源學教授沙拉奇（Abbas Sharaki）解釋說，當納瑟湖水位達到182公尺時，就必須開啟托西卡洩洪道洩洪，排出多餘的水，以保護高192公尺的亞斯文大壩。

沙拉奇還說，由於衣索比亞持續任意洩洪，埃及原本規劃的托西卡洩洪道升級改造工程進度也受到影響。

埃及已在多個國際場合提出文藝復興大壩的潛在問題。埃及始終堅持不接受衣索比亞就文藝復興大壩採取的單方面措施。埃及政府認為，尼羅河是一條國際河流，應依照國際法管理。

