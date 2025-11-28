國際法院駁回杜特蒂暫時釋放 菲總統府：尊重判決

我的頻道

中央社台北28日電
國際刑事法院（ICC）上訴庭28日駁回菲律賓前總統杜特蒂以人道理由提出的暫時釋放請願。圖為前菲律賓總統杜特蒂的支持者們在法院外集會。歐新社
國際刑事法院（ICC）上訴庭28日駁回菲律賓前總統杜特蒂以人道理由提出的暫時釋放請願。圖為前菲律賓總統杜特蒂的支持者們在法院外集會。歐新社

設於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）上訴庭今天駁回菲律賓前總統杜特蒂以人道理由提出的暫時釋放請願，菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，尊重法院決定。

杜特蒂之孫歐瑪（Omar Duterte）則在臉書發表聲明，稱杜特蒂家庭以平靜心情接受判決，並會與律師團隊合作為杜特蒂辯護。

今年6月，杜特蒂（Rodrigo Duterte）的律師團以人道考量為由，要求ICC暫時釋放高齡80歲的杜特蒂，並稱已有一個國家同意接納杜特蒂。

但ICC預審庭於9月認定有必要持續羈押杜特蒂，除駁回人道理由之外，也指出杜特蒂陣營所提出的釋放條件，不足以降低潛逃風險。

根據ICC發布的新聞稿，上訴庭今天認定，杜特蒂陣營的上訴未能證明預審庭的結論不合理，因此維持預審庭的原判。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）今晚表示，尊重ICC駁回暫時釋放請願的判決。

杜特蒂於2016至2022年總統任期內發動掃毒戰，人權團體聲稱有數以千計的人在這波行動中遭到「法外處決」，並告上國際刑事法院。菲律賓政府今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）逮捕杜特蒂，將他送往海牙受審。

