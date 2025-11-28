我的頻道

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

旅遊指南推2026禁遊清單：放過這8處景點

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

記者廖士鋒／即時報導
日本首相高市早苗已經對香港火災表達慰問，圖為高市早苗日前在南非參加G20峰會。（路透）
在中國與日本因為日本首相高市早苗涉台言論而緊張升溫之際，高市早苗28日針對香港大火表示慰問。

據日本共同社28日報導，日本政府27日公布了高市早苗對於香港多棟高層住宅大廈發生火災發去的慰問電。高市稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候」。

但消息並未明確指出，慰問電的接收對象。

日本駐香港總領事館也已經於27日上午在臉書貼文指出，得知香港北部大埔發生高層住宅大樓火災，造成多位居民不幸罹難，深感痛惜。日本在這困難的時期與香港市民同心相伴。謹向罹難者及其家屬致上哀悼之意，並祈願傷者早日康復。

此前在高市的演論風波後，日本共同社引消息稱，香港政府要求日本領事館官員不要出席原定本月18日由香港政府投資促進辦公室舉辦的日港商務交流活動。經雙方協商，活動已延後。此外，香港政府通知日方，希望取消原定12月初舉行的香港政府經濟政策高級官員與日本駐香港總領事三浦純的會面。

香港特首李家超24日表示，日本領導人發表的相關言論是「極其錯誤的」，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令很多交流的成效存疑。港府會密切監察所有這方面的發展，「我們的安排必須符合國家尊嚴，以及港人利益」，港府會不斷留意「國家的立場及政策」。李家超說，港府支持中國對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警惕和注意安全；保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司也會為赴日乘客作出調整行程的方便。

香港 日本 高市早苗

