我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：美向歐、加、澳、紐施壓要求展開大規模遣返

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往張忠謀家

面對俄羅斯威脅 馬克宏宣布新自願兵役計畫

編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏27日在法國阿爾卑斯山區瓦爾賽斯軍事基地發表演說，宣布新的自願兵役計畫。歐新社
法國總統馬克宏27日在法國阿爾卑斯山區瓦爾賽斯軍事基地發表演說，宣布新的自願兵役計畫。歐新社

由於俄羅斯威脅升高，法國總統馬克宏27日宣布新的自願兵役計畫。美聯社報導，馬克宏表示，明年夏季將選出3000名18、19歲青年，在法國本土及海外領土服役10個月，但這些人不會參與海外軍事行動。

馬克宏在法國阿爾卑斯山區的瓦爾賽斯軍事基地（Varces military base）發表演說表示：「新的國民服役體系將在明年夏季逐步建立。在這個權力凌駕在法律之上、戰爭始終存在且充滿不確定性的世界，我國沒有權利恐慌、害怕、毫無準備和分裂。」

這項計畫將從明年夏季開始，首先選出3000名18、19歲年輕人服役，並將在2030年之前逐步擴招到每年1萬人。馬克宏說，法國立志在2035年以前達成每年選出多達5萬名年輕人服役，但人數會根據全球狀況進行調整。

這些志願者服役期間享有軍人身分，可領取薪餉和裝備，每月薪餉至少800歐元（約928美元）。馬克宏說，志願者受訓一個月後，將被分派到各部隊，執行為期九個月、和現役軍人相同的任務。之後這些志願者會加入預備役，繼續求學或工作。馬克宏說，有意願的人可以選擇在現役部隊開展職業生涯。

法國在1996年廢除徵兵制，目前尚不考慮恢復。

法國所有青年都要參加一日國防課程。馬克宏說，只有在「特殊狀況下」，國會才能授權，強制那些在課程中被認為具備特定技能的人服役。

馬克宏先前表示，俄烏戰爭使歐洲各國面臨「重大風險」，法國正尋求增強國防。他已宣布在未來兩年增加65億歐元（約75億美元）軍費支出。

馬克宏說，法國目標在2027年將國防開支提高到640億歐元（約742億美元）。這也是馬克宏第二個總統任期的最後一年，而這個金額是馬克宏2017年剛上任時的兩倍，那年法國國防開支是320億歐元（約370億美元）。他表示，法國2026至2030年預定的國防預算中，將為國民服役增加20億歐元（約23億美元）支出。

法國軍隊目前由約20萬現役軍人和超過4萬名預備役組成，是歐洲規模第二大的軍隊，僅次於波蘭。法國希望在2030年之前，將預備役人數增至10萬人。

馬克宏 波蘭 俄羅斯

上一則

孟加拉前總理哈希納涉貪 遭判21年徒刑

延伸閱讀

法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平

法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平
法總統馬克宏時隔2年半訪中 下周訪北京成都、將晤習近平

法總統馬克宏時隔2年半訪中 下周訪北京成都、將晤習近平
馬克宏談俄烏終戰方案 稱不應逼烏克蘭投降

馬克宏談俄烏終戰方案 稱不應逼烏克蘭投降
澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡