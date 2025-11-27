我的頻道

紐時：美向歐、加、澳、紐施壓要求展開大規模遣返

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往張忠謀家

孟加拉前總理哈希納涉貪 遭判21年徒刑

中央社達卡27日綜合外電報導
孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。路透
孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。路透

孟加拉法院今天以貪腐罪名，判處目前逃亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）21年徒刑。

孟加拉「國際戰犯法庭」（International Crimes Tribunal）11月17日甫以哈希納下令血腥鎮壓學生帶領的抗爭活動，觸犯違反人道罪為由，判她絞刑。78歲的哈希納無視法院要求她返國的命令，繼續滯留印度。

孟加拉國際戰犯法庭宣布判決後，達卡當局已致函印度外交部提出引渡要求。

法新社報導，孟加拉反貪腐委員會（Anti-Corruption Commission，ACC）針對哈希納提出3項貪腐指控，指控她在達卡郊區侵占土地圖利。

主審法官馬蒙（Abdullah Al Mamun）在判決中指出，哈希納的行為「展現出根植於特權、毫無節制的權力，以及對公共財產的覬覦」。

他表示，哈希納「將國有土地視為私人資產，覬覦國家資源，並操弄官方程序，使自己及至親受益」。

法院另判決哈希納兒子、現居美國的薩吉布．瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及女兒、曾任聯合國高級官員的塞瑪．瓦塞德（Saima Wazed）各5年徒刑。

哈希納去年8月在抗議群眾衝入官邸前，緊急搭乘直升機逃往鄰國印度。

聯合國（United Nations）表示，哈希納為鞏固政權，血腥鎮壓中造成多達1400人死亡

哈希納還同時面臨另外3件貪腐案件，涉案人包括她的姊妹蕾哈娜（Sheikh Rehana）及其兒女，其中包括英國國會議員希狄克（Tulip Siddiq）。

