孟加拉前總理保管箱查扣10公斤黃金 價值130萬美元

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。路透

孟加拉官員今天表示，反貪腐當局在前總理哈希納（Sheikh Hasina）名下的銀行保管箱中查扣約10公斤黃金、價值約130萬美元。

法新社報導，國家稅務局（National Board of Revenue）旗下中央情報單位（Central Intelligence Cell，CIC）官員指出，相關保管箱9月已遭扣押，本週依法院命令開啟後，查出約9.7公斤屬於哈希納的黃金。

調查人員表示，哈希納任內曾收到多項禮物，依法應上繳國庫，部分卻未依規定申報或移交。國稅局目前也展開調查，以查明她是否涉及逃漏稅，以及是否在個人報稅 資料中申報這批黃金。

本月稍早，孟加拉「國際戰犯法庭」（International Crimes Tribunal）判處逃亡海外的前總理哈希納死刑 ，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令鎮壓學生發起的抗議運動，導致多人死亡。

抗議民眾指控政府鎮壓造成數百人死亡、數千人受傷，哈希納去年8月在抗議群眾衝入官邸前，緊急逃往鄰國印度 首都新德里後滯留至今。

而在孟加拉國際戰犯法庭宣布判決後，達卡當局已致函印度外交部提出引渡要求。