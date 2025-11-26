維珍創辦人布蘭森妻子80歲辭世 家屬沉痛哀悼

我的頻道

中央社倫敦26日綜合外電報導
英國企業家布蘭森（Richard Branson，右）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman，左）辭世。美聯社
英國企業家布蘭森（Richard Branson，右）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman，左）辭世。美聯社

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示：「沒有她，生活再也無法相同」。

法新社報導，維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森昨天晚間在社群媒體Instagram上宣布坦普爾曼80歲辭世，坦言自己「心碎不已」。

他並未說明妻子的具體死因，但在隨後的部落格文章中提到，坦普爾曼最近因背傷在英國住院療養。

布蘭森回顧兩人長達數十年的情感，表示他們擁有「50年難以置信的珍貴回憶」。

他在維珍集團官網發布的訊息中寫道：「這些年充滿淚水與歡笑、善良，以及遠超言語所能形容、塑造我們家庭的愛情。」

「這段關係很美好，我們總是歡笑連連。我們真的很幸運。」

布蘭森表示，包括一對成年子女荷莉（Holly）與山姆（Sam），以及多名孫兒在內的全家人，對坦普爾曼的離世感到「萬分悲痛」。

這對夫妻1976年在倫敦初次相遇，布蘭森曾坦言自己是一見鍾情。

兩人於13年後在維京群島的尼克爾島（Necker Island）完婚。這座島嶼是布蘭森1970年代末以18萬美元購入，夫妻在島上居住數十年。

坦普爾曼一向低調避開鎂光燈，布蘭森形容她是「腳踏實地的蘇格蘭女士」及「極為低調的人」，幾乎不曾接受媒體採訪。

