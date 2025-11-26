哥倫比亞總統：美施壓委內瑞拉是為了石油

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)接受CNN專訪時說，美國在加勒比海及太平洋地區加強軍事行動，川普政府向委內瑞拉擴大施壓，主要用意就是企圖取得石油，而不是打擊毒品走私。(新華社資料照)
哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)接受CNN專訪時說，美國在加勒比海及太平洋地區加強軍事行動，川普政府向委內瑞拉擴大施壓，主要用意就是企圖取得石油，而不是打擊毒品走私。(新華社資料照)

有線電視新聞網(CNN)26日報導，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)接受專訪時說，美國在加勒比海及太平洋地區加強軍事行動，川普政府向委內瑞拉擴大施壓，主要用意就是企圖取得石油，而不是打擊毒品走私。

裴卓表示，委內瑞拉擁有堪稱全球第一的石油庫存量，因此石油就是川普政府施壓的「核心原因」。他表示，川普總統的思考邏輯就是以石油談判做為根據，不是考慮到委內瑞拉的民主化，更不是毒品走私。

裴卓說，委內瑞拉根本不是主要毒品生產國，全球毒品交易當中只有相對少數流經委國。

過去一年裡，裴卓曾經公開批判川普移民政策，也批評川普對以色列的支持及美國在拉丁美洲的軍事活動。

裴卓接受訪問時說，美國企圖逼迫鄰國聽命行事，手段如同帝國主義。他說：「美國不是帝國，與其他國家是平等的。」

美國財政部今年10月對裴卓宣布制裁，指控裴卓參與全球非法毒品貿易，但遭裴卓否認。川普先前則說，美國將停止對哥倫比亞的所有援助與付款，因為裴卓對於哥國國內的毒品生產毫無作為。

裴卓對CNN表示，哥國現任政府查扣古柯鹼的數量創下史上新高，最近幾年遭到破獲的毒品數量遠遠超過毒品種植的成長，「但川普礙於面子卻不願承認這點，他覺得我是搞顛覆的惡棍與恐怖份子，只因為我參加過游擊隊團體M-19」。

他表示，覺得自己被美國看成像委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)一樣的人物。裴卓表示，馬杜洛的問題在於缺乏民主，但調查顯示哥國政府跟毒品交易或馬杜洛都沒有關聯。

川普 委內瑞拉 石油

