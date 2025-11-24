歐美部長會面談貿易 歐盟：將促美方調降鋼鐵關稅

我的頻道

中央社布魯塞爾24日綜合外電報導
圖從左到右為：美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、丹麥外交部長拉斯穆森和歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇24日在布魯塞爾舉行的歐盟貿易部長會議期間出席聯合記者會。美聯社
圖從左到右為：美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、丹麥外交部長拉斯穆森和歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇24日在布魯塞爾舉行的歐盟貿易部長會議期間出席聯合記者會。美聯社

歐洲聯盟今天在比利時布魯塞爾與美國商務部長盧特尼克會談時，將敦促美方進一步落實歐美7月達成的貿易協議，包括降低鋼鐵關稅

法新社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將出席與歐盟27個成員國貿易部長的會談。這將是歐美達成關稅協議以來，雙方官員的首次高層級會談。

今年7月，歐盟與美國達成協議，美國將對歐盟出口的大多數商品課徵15%的關稅，但雙方仍在爭取進一步的貿易讓步。

歐盟希望美國降低現行對鋼鐵及鋁材的50%關稅，華府則要求歐盟撤回環保及數位規範。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）告訴記者：「我們也承認未來還有許多工作要做，尤其是在鋼鐵及其衍生產品方面，我們不僅尋求降低關稅，也希望共同面對全球產能過剩的問題。」

但他補充道：「今天不是談判，而是盤點現狀。」

歐盟同時也在推動與美國建立更廣泛的「金屬聯盟」，以防範中國產能過剩對歐美各自的經濟造成影響。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）指出，這次會談將是討論如何「穩定歐美貿易關係」的機會。

他補充道，這也是「一次很好的機會，討論我們共同面臨的問題，亦即全球貿易體系及中國等」。

