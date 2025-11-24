我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

捷克波蘭總統共同聲明 俄羅斯為歐洲安全重大威脅

中央社布拉格24日專電
捷克總統帕維爾（左）24日在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基（右）。歐新社
捷克總統帕維爾（左）24日在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基（右）。歐新社

捷克總統帕維爾今天在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基。雙方皆表示，捷克與波蘭在俄烏戰爭立場相同，同樣視俄羅斯為歐洲安全的重大威脅，並將遭受侵略的烏克蘭的防衛視為自身安全課題。

帕維爾（Petr Pavel）與納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天就俄羅斯對烏克蘭的侵略，與雙方在經貿、安全議題，以及在歐盟與北大西洋公約組織（NATO）的合作進行討論。

此為納夫羅茨基在今年8月就職波蘭總統後，首次出訪捷克。據波蘭新聞通訊社（PAP）消息，納夫羅茨基還將會見「不滿公民行動黨」（ANO）主席、極可能成為下一任捷克總理的巴比斯（Andrej Babiš），以及在查理大學發表演說。

帕維爾在記者會表示，捷克與波蘭不僅有跨越千年的共同歷史，兩國交流更著重於當下與未來。他強調，捷克與波蘭在外交與安全政策上具有一致立場，並擁有強大的經貿合作關係，波蘭是捷克最重要的合作夥伴之一。

談及俄烏戰爭，帕維爾指出，這場衝突也威脅到整個歐洲的安全。捷克與波蘭都認為俄羅斯是目前對歐洲安全的最大威脅，兩國共同推動「三海倡議」（Three Seas Initiative），並建立戰略夥伴層級，共同面對挑戰。

帕維爾說，捷波人民彼此好感與日俱增，如今有越來越多捷克人造訪波蘭，欣賞波蘭湖泊、海濱與自然景觀之美，期望兩國友好合作持續深化。

納夫羅茨基表示，正如帕維爾提到，今日的俄羅斯是整個歐洲安全的最大威脅，捷克與波蘭將在既有合作框架中持續推動更多聯合行動。無論是維西格勒集團（Visegrad Group，由捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利組成）或「三海倡議」，都具有非常良好的發展前景。

他指出，中歐地區在基礎建設、雙邊合作、跨區域協作的經濟、金融與安全發展上必須共同前進。

納夫羅茨基特別提到能源合作，稱波蘭與捷克是歐盟中率先擺脫依賴俄羅斯天然氣的國家，這是兩國邁向能源主權的重要一步。

他也透露，已向帕維爾提出未來十年內由波蘭成為區域天然氣「樞紐」的構想。他指出，波蘭目前已擁有希維諾烏伊希切（Świnoujście）液化天然氣碼頭，並正在建設第2個海上接收站，與美國及中歐各國的合作顯示，歐洲將進一步走向能源自主。

納夫羅茨基表示，波蘭與捷克正準備好在能源、經濟與安全領域共同承擔責任。國防支出與軍事合作是雙方對話的重要部分，他肯定帕維爾具有在捷克軍隊與北約任職多年的軍事經驗，稱這在當前的全球安全情勢下極具意義。

波蘭 俄羅斯 天然氣

上一則

川習今通話並計畫4月訪中…今日你應知道5件事

下一則

美歐烏高層日內瓦商討和平協議 克宮稱未獲會談結果

延伸閱讀

捷克南部列車相撞42傷 城際交通中斷

捷克南部列車相撞42傷 城際交通中斷
波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館

波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館
波蘭鐵路遭破壞 總理：涉案烏克蘭人為俄羅斯效力

波蘭鐵路遭破壞 總理：涉案烏克蘭人為俄羅斯效力
波蘭火車司機通報鐵路受損 總理證實遭爆炸裝置破壞

波蘭火車司機通報鐵路受損 總理證實遭爆炸裝置破壞

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病