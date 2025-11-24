紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土 磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「汽車界的聖杯」(Auto Holy Grail)。

寶馬(BMW)電動汽車已經採用完全不包含稀土的馬達，東北大學(Northeastern University)等學術機構的研究人員正透過只能在隕石找到的物質，研發可以做為汽車使用的合成材料。已經有初創公司開始研發新款汽車馬達與科技，川普政府雖然減少對電動車的多項補貼，能源部卻鼓勵新款馬達研發。

報導指出，現正進行中的許多研發計畫恐將耗時多年才會開花結果，類似寶馬的替代技術可能代價昂貴或有其他缺點。從短期角度來看，汽車產業整體處境仍然脆弱，稀土斷供可能導致生產線停擺。

為了讓生產線繼續運作，汽車製造商目前採取兩大策略：在中國之外的地區尋找稀土，或者改用不需要稀土的其他零組件。

通用汽車(General Motors)兩種策略雙管齊下。通用汽車選擇與位於加州 的美國企業MP Materials合作，根據2021年簽署協議，通用汽車承諾購買MP Materials德州工廠生產的磁鐵，用在凱迪拉克(Cadillacs)與雪佛蘭(Chevrolets)車款。MP Materials跟蘋果公司(Apple)、國防部也訂有類似協議。

不過，對於通用汽車來說，與MP Materials的合作也有風險。未來如果稀土不再短缺、價格回穩，通用等於將比其他汽車製造商負擔更高的成本開銷。因此，通用汽車目前也在尋找不需要使用稀土的汽車零組件。

通用汽車總裁羅伊斯(Mark Reuss)日前在紐約的一項公司活動上說，不管是磁鐵還是電池，最好的情況就是完全不用稀土，「我們應該如何透過工程設計來擺脫這種依賴呢？」

寶馬正在使用沒有釹(neodymium)或其他稀土的馬達，靠馬達內部的電流產生磁場。2011年左右，釹價格大漲，寶馬開始研發不須依靠釹的技術，但缺點在於重量變重、體積龐大、能源效率較差，不過寶馬表示如今已有大幅改善，新款馬達是由位於慕尼黑以及奧地利的工廠生產，新一代更高效的馬達明年夏季將裝在美國上市的iX3，續航力達400哩。