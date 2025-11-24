我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

衣索比亞火山沉寂1.2萬年後噴發 煙柱高達14公里

中央社阿迪斯阿貝巴24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社
衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社

位於法國土魯斯（Toulouse）的火山灰諮詢中心（VAAC）表示，衣索比亞東北部火山海利古比山在沉寂近1.2萬年後首度噴發，火山煙柱直衝天際，高達14公里。

法新社報導，衣索比亞阿法地區（Afar）的海利古比山（Hayli Gubbi）昨天噴發數個小時。這座火山位於首都阿迪斯阿貝巴東北方約800公里，靠近與厄利垂亞的邊界。

海利古比山海拔約500公尺，坐落在地質活動劇烈、兩板塊交界的大裂谷（Rift Valley）地帶。

VAAC指出，火山噴出的火山灰雲已飄至葉門、阿曼、印度巴基斯坦北部。

社群媒體上流傳的影片畫面，一道濃厚的白色煙柱向上升起，但法新社未能立即查證影片是否屬實。

史密森尼學會（Smithsonian Institution）的全球火山計畫（Global Volcanism Program）表示，海利古比山在全新世期間並無已知的噴發紀錄。全新世大約起始於1萬2000年前上一個冰河時期結束時。

火山學家暨密西根理工大學（Michigan Technological University）教授卡恩（Simon Carn）亦於社群媒體Bluesky證實，海利古比山「在全新世並無噴發紀錄」。

對於可能的傷亡及撤離人數，阿法地區當局尚未回應法新社的詢問。

衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社
衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社

社群媒體 印度 巴基斯坦

上一則

英研究：價格只要1/3 英國未來恐充斥中製風電機

下一則

西方稀土保衛戰失利…非洲一座稀土礦落入中國之手

延伸閱讀

澳洲16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證

澳洲16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證
中國引聯合國憲章「舊敵國條款」暗示可直接動武 日本：早就廢止

中國引聯合國憲章「舊敵國條款」暗示可直接動武 日本：早就廢止
美民眾對通膨無感？年終購物季消費額有望創新高

美民眾對通膨無感？年終購物季消費額有望創新高
美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利

美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病