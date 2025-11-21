我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

普亭：美「28點新計畫」或成和平解決烏克蘭問題的基礎

新華社莫斯科11月21日電
普亭21日與俄聯邦安全會議常務委員開會。（歐新社）
普亭21日與俄聯邦安全會議常務委員開會。（歐新社）

俄羅斯總統普亭21日表示，美國就結束俄烏衝突提出的28點新計畫可能成為和平解決烏克蘭問題的基礎。

據克里姆林宮網站發佈的消息，普亭與俄聯邦安全會議常務委員開會時說，俄方已通過與美國政府現有溝通渠道收到該方案的文本。「我認為它可能作為最終和平解決方案的基礎。」

普亭表示，俄方已準備好進行和平談判，這需要對28點新計畫的所有細節進行實質性討論。但美方尚未就該方案具體內容與俄方討論。在他看來，美方尚未爭取到烏方同意該方案，且烏方對該方案持反對態度。

「顯然，烏克蘭及其歐洲盟友仍抱有幻想，妄圖在戰場上讓俄羅斯遭受戰略性失敗。」普亭表示，如果烏方拒絕討論28點新計畫，那麼俄軍必然會在其他關鍵前線地區重複在庫皮揚斯克上演的那一幕。

俄羅斯軍方20日宣佈控制烏軍在哈爾科夫州的重要據點庫皮揚斯克市。

美俄領導人今年8月在美國阿拉斯加州會晤後，俄烏和談未能打破僵局。美國全國廣播公司19日晚援引白宮官員的話報道說，美國總統川普本周已批准一項旨在結束俄烏衝突的28點新計畫，嘗試重啟和談。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

上一則

埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客

下一則

「如果對方找碴就翻桌走人」13年前日本將釣魚台國有化內幕

延伸閱讀

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義
俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市

俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市
普亭會晤李強：俄對中國免簽近期生效

普亭會晤李強：俄對中國免簽近期生效
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增