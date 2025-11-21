普亭：美「28點新計畫」或成和平解決烏克蘭問題的基礎

普亭21日與俄聯邦安全會議常務委員開會。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 21日表示，美國就結束俄烏衝突提出的28點新計畫可能成為和平解決烏克蘭 問題的基礎。

據克里姆林宮網站發佈的消息，普亭與俄聯邦安全會議常務委員開會時說，俄方已通過與美國政府現有溝通渠道收到該方案的文本。「我認為它可能作為最終和平解決方案的基礎。」

普亭表示，俄方已準備好進行和平談判，這需要對28點新計畫的所有細節進行實質性討論。但美方尚未就該方案具體內容與俄方討論。在他看來，美方尚未爭取到烏方同意該方案，且烏方對該方案持反對態度。

「顯然，烏克蘭及其歐洲盟友仍抱有幻想，妄圖在戰場上讓俄羅斯遭受戰略性失敗。」普亭表示，如果烏方拒絕討論28點新計畫，那麼俄軍必然會在其他關鍵前線地區重複在庫皮揚斯克上演的那一幕。

俄羅斯軍方20日宣佈控制烏軍在哈爾科夫州的重要據點庫皮揚斯克市。

美俄領導人今年8月在美國阿拉斯加州會晤後，俄烏和談未能打破僵局。美國全國廣播公司19日晚援引白宮官員的話報道說，美國總統川普本周已批准一項旨在結束俄烏衝突的28點新計畫，嘗試重啟和談。