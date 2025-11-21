COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退

我的頻道

特派記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會化石燃料議題各國談判陷入僵局，圖為日前各國代表出席「全球甲烷承諾」的部長級會議。記者潘俊宏／攝影
聯合國氣候峰會化石燃料議題各國談判陷入僵局，圖為日前各國代表出席「全球甲烷承諾」的部長級會議。記者潘俊宏／攝影

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入倒數，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會最大爭論焦點，儘管聯合國秘書長古特瑞斯在閉幕前一天趕赴貝倫，力促取得成果，但根據主席團稍早公布的最新草案，內文完全刪去化石燃料相關字眼，引發支持路線圖的國家高度不滿，包括下屆主席國澳洲、英國等至少29個國家聯名致函主席團，強調無法接受這樣的結果。

這份草案將在巴西時間21日（台灣時間21日晚上至22日）閉幕全體會議上討論，預料各國間將出現激烈衝突，巴西政府原信誓旦旦的「不會延會」恐將破功。根據英國氣候變遷研究機構Carbon Brief統計，氣候峰會召開30年以來，只有3屆接近準時結束，上一次已是22年前的米蘭峰會（COP9），超時最長的是2019年在西班牙馬德里舉辦的COP25，會議比原本預定的結束時間晚了44小時。

前年杜拜峰會（COP28）的最終協定，首次寫入「轉型脫離化石燃料」，被視為全球減碳作為一大突破，但去年巴庫峰會未延續討論，讓各界相當失望，本屆峰會巴西總統魯拉各種談話中至少3次提到應制定逐步脫離化石燃料的路線圖，逐步靠近目標，第一版草案也確有納入，各界本預期本屆有機會取得進展，但談判過程中石油大國高度反彈，雖有80幾個國家支持制定，但主席國巴西仍選擇在新版草案中移除內容。

根據記者取得的信函，多個國家聯名致函主席團，信中寫到對目前草案「深表關切」，無法接受任何不包含公正、有序、公平地逐步脫離化石燃料路線圖的成果，批評新版草案無法達成各界對COP成果的最低要求。

在美國缺席下，主導權提升的歐盟和中國大陸在討論過程中曾各自提出折衷方案，中國提議，擺脫化石燃料的論述或許可以換個角度，重點放在增加再生能源，「試著將論述從負面轉向正面」；歐盟則是提出一項過渡性提案，不將脫離化石燃料寫成單獨路線圖，而是納入全球盤點項目中，但目前草案都未見相關論述，是否有機會納入仍待觀察。

非洲最大產油國奈及利亞的談判團成員喬瑟夫（Omoniyi Joseph Abiodun Babawale）認為，不同國家對於減碳的責任「共同但有區別」，若要發展中國家如奈及利亞接受太激進的化石燃料協定並不公平，「我們身為產油國，經濟完全依賴化石燃料，除了氣候變遷，我們也要顧慮經濟。」

喬瑟夫指出，他贊同程度較低的「逐步減少化石燃料」，可以慢慢減少石油使用，進行能源轉型，而不是突然斬斷所有化石燃料；以奈國為例，他們已經在發展新能源，希望10年內可以轉型。

古特瑞斯則在閉幕前一日來到貝倫，向各國代表喊話，「我們必須結束有利於化石燃料的市場扭曲現象」，且需要大幅減少使用化石燃料，這取決於政治意願，各國領導人應拿出魄力。

至於同樣關鍵的氣候融資、控制升溫幅度在攝氏1.5度的具體作為，草案內文字眼以「呼籲」（Calls）居多，例如調適資金能否增加兩倍用詞僅「呼籲」各界努力；如何將升溫幅度控制在攝氏1.5度，則僅提出將成立「全球執⾏加速器」，加強國際合作並支持各國落實其國家行動計畫。本屆主席國並將展開「貝倫1.5度任務」，「促進」各國加快國家自定貢獻（NDC）減排目標及實施氣候調適，明年峰會上需提出報告，但都缺乏明確強制性和具體目標，遭批「軟弱無力」。

由人民高峰會發起的COP30大遊行15日從貝倫的聖布拉斯市集出發，遊行隊伍高舉地...
由人民高峰會發起的COP30大遊行15日從貝倫的聖布拉斯市集出發，遊行隊伍高舉地球，拒絕化石燃料。記者潘俊宏／攝影

