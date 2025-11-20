我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

尼泊爾再爆政治衝突 小鎮實施宵禁

中央社加德滿都20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為今年9月9日，尼泊爾因社群媒體禁令接連引發暴力示威，抗議者衝入政府與議會大樓所在地，踩踏已辭職的總理奧利的照片。歐新社
圖為今年9月9日，尼泊爾因社群媒體禁令接連引發暴力示威，抗議者衝入政府與議會大樓所在地，踩踏已辭職的總理奧利的照片。歐新社

尼泊爾一座城鎮爆發年輕社運人士與前執政黨死忠支持者間的衝突後，今天實施宵禁。前政府9月在Z世代示威浪潮中遭到推翻。

法新社報導，根據巴拉縣（Bara）一名官員表示，這項措施已連續第2天在首都加德滿都以南的巴拉縣希馬拉鎮（Simara）實施。

遭到罷黜總理奧利（K.P. Sharma Oli）所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）昨天舉辦活動期間，年輕抗議者發動集會。據稱，CPN-UML幹部攻擊抗議人士，雙方爆發肢體衝突，有些衝突發生在機場附近。

年輕抗議者今天再次走上街頭，要求當局懲處攻擊他們的人。

尼泊爾9月短暫封鎖社群媒體而引爆一場Z世代運動。巴拉縣衝突中的這批年輕示威者就是出身這場組織鬆散運動。

4度出任總理的奧利遭到罷黜後，由前首席大法官卡齊（Sushila Karki）接任臨時總理。

她呼籲各黨「避免不必要政治挑釁」，信賴明年3月5日大選之前的民主程序。

卡齊昨晚發布聲明指出，她希望「確保所有政黨領袖能安全行動，營造公正無懼的大選環境」。

尼泊爾 宵禁 社群媒體

上一則

曾被指中國間諜 菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

下一則

COP30直擊／中國貶台灣為「地方政府」無權參加氣候公約

延伸閱讀

抗議川普政策 民主黨參議員墨克利演說逾22小時

抗議川普政策 民主黨參議員墨克利演說逾22小時
理財百科／如何挑選理財顧問？留意這3個表現

理財百科／如何挑選理財顧問？留意這3個表現
尼泊爾人民起義 推翻暴政

尼泊爾人民起義 推翻暴政
尼泊爾禁用社媒「Z世代起義」 不能輕忽的3張面孔

尼泊爾禁用社媒「Z世代起義」 不能輕忽的3張面孔

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據