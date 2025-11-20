尼泊爾再爆政治衝突 小鎮實施宵禁

圖為今年9月9日，尼泊爾因社群媒體禁令接連引發暴力示威，抗議者衝入政府與議會大樓所在地，踩踏已辭職的總理奧利的照片。歐新社

尼泊爾 一座城鎮爆發年輕社運人士與前執政黨死忠支持者間的衝突後，今天實施宵禁 。前政府9月在Z世代示威浪潮中遭到推翻。

法新社報導，根據巴拉縣（Bara）一名官員表示，這項措施已連續第2天在首都加德滿都以南的巴拉縣希馬拉鎮（Simara）實施。

遭到罷黜總理奧利（K.P. Sharma Oli）所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）昨天舉辦活動期間，年輕抗議者發動集會。據稱，CPN-UML幹部攻擊抗議人士，雙方爆發肢體衝突，有些衝突發生在機場附近。

年輕抗議者今天再次走上街頭，要求當局懲處攻擊他們的人。

尼泊爾9月短暫封鎖社群媒體 而引爆一場Z世代運動。巴拉縣衝突中的這批年輕示威者就是出身這場組織鬆散運動。

4度出任總理的奧利遭到罷黜後，由前首席大法官卡齊（Sushila Karki）接任臨時總理。

她呼籲各黨「避免不必要政治挑釁」，信賴明年3月5日大選之前的民主程序。

卡齊昨晚發布聲明指出，她希望「確保所有政黨領袖能安全行動，營造公正無懼的大選環境」。