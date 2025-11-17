我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

孟加拉促引渡遭判死刑前總理哈希納 印度暫無動作

中央社新德里17日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟加拉國際戰犯法庭17日對鎮壓學運奪人性命的前總理哈希納（Sheikh Hasina）判死刑，孟加拉外交部要求將她引渡回國，但印度目前還沒有採取進一步動作。路透
孟加拉國際戰犯法庭17日對鎮壓學運奪人性命的前總理哈希納（Sheikh Hasina）判死刑，孟加拉外交部要求將她引渡回國，但印度目前還沒有採取進一步動作。路透

孟加拉國際戰犯法庭今天對鎮壓學運奪人性命的前總理哈希納（Sheikh Hasina）判死刑，孟加拉外交部要求將她引渡回國，但印度目前還沒有採取進一步動作。

孟加拉國際戰犯法庭今天認定逃到印度的哈希納違反人道罪成立，因此判她死刑。

孟加拉前總理哈希納去年7月下令鎮壓反對公務員職缺配額制度而發起示威的學生團體，引發流血衝突後，有人因此丟了性命，她於同年8月宣布辭職並逃到印度，之後就一直待在北部大城德里。

哈希納目前位於德里的一安全處，印度方面也正為她提供全面性的保護。哈希納先前告訴印度斯坦時報（Hindustan Times）說：「我非常感謝印度人民在過去一年為我提供了一個安全的避風港。」

今日印度（India Today）報導，哈希納遭判刑後，孟加拉就正式要求將哈希納移交給孟加拉，並稱那是印度的「義務」。

孟加拉外交部的聲明寫道：「我們呼籲印度政府立即將被定罪者移交給孟加拉當局，因為根據兩國現行的引渡條約，這對印度來說，是種有強制性的義務。」

孟加拉外交部在信中寫道：「任何國家向這些被判違反人道罪者提供庇護，都是極為不友善的行為，是對正義的漠視。」

針對哈希納的問題，印度外交部今天發表聲明說：「身為近鄰，印度始終致力於推動維護孟加拉人民利益的最大化，包括該國的和平、民主、包容、穩定，我們將始終與全部的相關利益者進行有建設性的接觸。」

哈希納去年8月抵達印度幾個小時後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，哈希納是在短時間內，向印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府申請「暫時性」訪問並獲准。

外界猜測哈希納在「短暫停留」後就會離開，但1年多過去了，哈希納仍在印度，印度官方也沒有透露關於她何時會離開的消息。

目前印度有幾種做法，首先是在確定孟加拉的司法程序符合標準後，就能接受引渡請求並執行；相反地，印度也能因為合理擔心哈希納遭迫害，而拒絕孟加拉要求。或者，也可以先要求孟加拉針對公平待遇、安全保障、遵守國際準則等做出承諾，再考慮要不要將哈希納送回。

印度 死刑 庇護

上一則

波蘭火車司機通報鐵路受損 總理證實遭爆炸裝置破壞

下一則

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

延伸閱讀

沙烏地聖城麥地那郊外死亡車禍 印度朝聖者至少45死

沙烏地聖城麥地那郊外死亡車禍 印度朝聖者至少45死
孟加拉哈希納：從總理到違反人道罪被判絞刑

孟加拉哈希納：從總理到違反人道罪被判絞刑
血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理稱判決出於政治動機

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理稱判決出於政治動機
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯