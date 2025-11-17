我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓豬排軟嫩多汁不難 肉類專家傳授6步驟

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會住家

孟加拉哈希納：從總理到違反人道罪被判絞刑

中央社達卡17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。路透
孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。路透

在孟加拉實施威權統治的前總理哈希納（Sheikh Hasina），去年下令鎮壓由學生發起的抗議運動，導致逾千人喪生後出逃，法庭今天以違反人道罪判她絞刑，正式宣告其垮台。

法新社報導，哈希納過去因帶領孟加拉經濟快速成長一度受到讚譽，2024年8月，她在憤怒群眾衝入總理官邸時，乘直升機逃往鄰國印度，從此下落不明。

批評者指控她將政敵收監、施行嚴厲反媒體法令，並縱容包括殺害反對派人士在內的大規模人權侵害。

現年78歲的哈希納，被法院命令返國接受審判，以認定是否須負起指揮大屠殺的責任時，仍拒絕出庭。

聯合國統計，2024年7月至8月間，這場由學生主導的起義造成多達1400人喪生。

●貪汙指控

達卡法院今天裁定哈希納三項違反人道罪成立，包括煽動、下令殺人及未阻止暴行，判處她死刑

首席檢察官伊斯蘭（Tajul Islam）表示，哈希納是「所有罪行的核心人物」。

這場自6月1日開庭的審判，數月來有多方證人出庭，詳述哈希納如何下令大規模屠殺。

哈希納獲國家指定律師協助辯護，她則稱這場審判是「法律笑話」。

證人之一是一名曾因槍擊臉部毀容的男子。檢方同時播出警方經比對無誤、屬哈希納本人的錄音，內容顯示她直接命令安全部隊「對示威者動用致命武器」。

哈希納今年7月已因藐視法庭罪遭缺席定罪，被判處6個月徒刑，她目前仍面臨多項貪汙案件，涉案者包括其女兒、聯合國高級官員瓦塞德（Saima Wazed）及姪女、英國國會議員希狄克（Tulip Siddiq），全數否認相關指控。

●與吉亞的恩怨情仇

哈希納是帶領孟加拉於1971年獨立的革命家拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）之女。當年美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾將孟加拉形容為「無望國（basket case）」，哈希納則帶領這個國家實現飛躍成長。

1975年發生政變時，哈希納年僅27歲，並身處海外，其父親拉曼時任總理，於政變中遇害。

哈希納流亡6年後返國，並曾短暫與吉亞（Khaleda Zia）領導的孟加拉民族主義黨（BNP）結盟，協力於1990年推翻軍事強人厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）。

然而聯盟很快破裂，雙方的對立成為孟加拉政壇主軸。

哈希納1996年首度出任總理，2001年敗給吉亞。2007年政變後，兩人都因貪汙罪入獄。

2008年哈希納再度掌權，帶領依賴成衣出口的孟加拉經濟大幅成長。

這個曾被視為世界最貧困之一的國家，自2009年以來，經濟年均成長超過6%，2021年人均所得超越印度。

哈希納一直執政直至遭推翻。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師基恩（Thomas Kean）在判決後表示：「現在哈希納在孟加拉重返政壇的可能性非常渺茫。」

她的政敵吉亞現年80歲，雖曾在哈希納執政時長年遭軟禁，仍將參加預定2026年2月舉行的大選。

外界普遍認為，其領導的BNP勝算最高。

印度 聯合國 死刑

上一則

奈及利亞西北部中學槍響 武裝分子綁架25女學生

下一則

拉麵打1折？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看：虧大了

延伸閱讀

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理稱判決出於政治動機

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理稱判決出於政治動機
幫派升遷靠殺人 5成員判終身監禁

幫派升遷靠殺人 5成員判終身監禁
洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場

洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場
金山一家四口命案 53歲婦疑殺夫殺女後上吊 傳有財務問題

金山一家四口命案 53歲婦疑殺夫殺女後上吊 傳有財務問題

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

2025-11-14 21:22

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開