南韓10大出口產業遭中國追趕 5年內或全面失守

記者賴錦宏／即時報導
報告稱，中國企業在鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器、汽車和零件五個領域領先於韓企。（路透）
南韓經濟人協會17日發布報告顯示，南韓10大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國超越，預計五年後10大產業競爭力可能全線失守。

據韓聯社報導，南韓經濟人協會近期面向從事10大出口產業的銷售額千強企業（應答企業數200家）進行了「關於韓美中日的競爭力現狀和展望」調查。

結果顯示，被問及當前最大的競爭對手時，62.5%回答「中國」，其後是美國（22.5%）和日本（9.5%）。將時點設為2030年時，回答「中國」的佔比提升六個百分點至68.5%，回答「美國」（22%）和「日本」（5%）的佔比下降。這意味著多數韓企認為韓中出口競爭將愈演愈烈。

假設韓企競爭力標準為100，受訪企業認為美中日的競爭力水平分別為107.2、102.2和93.5。到2030年時，競爭力水平高到低同樣依次為美國（112.9）、中國（112.3）和日本（95）。也就是說，韓企認為本土企業競爭力已落後於中美兩國，而中國企業競爭力未來五年將達到接近美國的水平。

分行業看，中國企業在鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、二次電池（108.4）、顯示器（106.4）、汽車和零件（102.4）五個領域領先於韓企；半導體（99.3）、電子和電機（99）、船舶（96.7）、石油化學和石油產品（96.5）、生物健康（89.2）領域仍落後於韓企。但據業界預測，南韓10大出口產業競爭力將在未來五年內全部被中國超越。

報告指出，中國在價格競爭力、生產能力、政府支援方面佔據優勢；美國則在品牌、專業人才、核心技術方面佔據優勢。與中國相比，目前南韓僅在品牌競爭力方面領先，而品牌競爭力可能在五年後被趕超。與美國相比，預計韓美兩國差距將在除生產力以外的所有領域進一步拉大。

