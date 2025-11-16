加薩帳棚營地入冬首場強降雨 基礎設施崩壞加劇災情

我的頻道

中央社加薩走廊迪爾巴拉15日綜合外電報導
許多加薩人民住在穆瓦西（Muwasi）帳篷營地裡。（美聯社）
許多加薩人民住在穆瓦西（Muwasi）帳篷營地裡。（美聯社）

入冬第一場強降雨15日侵襲加薩廣大的穆瓦西（Muwasi）帳篷營地，洪水湧入部分地區。經歷兩年戰爭後，此地基礎設施毀損、積水問題嚴重，居民不堪其擾。

居民試圖挖溝防止雨水淹入帳篷，自前天開始的間歇性降雨從破裂的帆布和臨時遮蓋物中滲入，浸濕了家庭僅存的物品，強風則可能吹倒帳篷。

兩周前，納加（Bassil Naggar）以約712美元的黑市價格買了一頂新帳篷，但雨水仍不斷滲入。

他說，鄰居的帳篷與物品全被破壞，「積水有數公分深，但這裡沒有任何真正的排水設施」。

赤腳的孩子們在水坑中嬉戲，婦女們在陰雲下於戶外煮茶。有人試圖躲進毀損的建築物內，即便那些建物隨時可能倒塌，裂開的洞口僅以塑膠片覆蓋。

根據聯合國資料，今年稍早穆瓦西收容多達42.5萬名流離失所的巴勒斯坦人，其中絕大多數居住在臨時帳篷內。以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭使加薩逾200萬人口的大部分被迫逃離家園。

穆瓦西原本多是未開發的沙丘，以軍在戰爭初期將其指定為「人道區」後才大量聚集流離失所者。

以色列負責加薩人道援助的國防單位表示，他們允許運入毯子與厚防水布等冬季物資，但援助組織警告，當冬季低溫與地中海強烈海風吹襲時，這些物資遠不足以應付需求。

停火協議第一階段即將結束，下一階段更具挑戰，包括在加薩建立治理機構與部署國際穩定部隊，但目前兩者進展不明。另一項懸而未決的問題則是是否解除哈瑪斯武裝。

聯合國安全理事會17日預計就美國提出的、為加薩穩定部隊建立聯合國授權的動議進行表決，儘管俄羅斯、中國及部分阿拉伯國家仍反對。

戰爭於2023年10月7日爆發，當時哈瑪斯領導的武裝分子攻擊以色列南部，造成約1200人喪生，多為平民，並綁架251名人質。

