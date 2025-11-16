敏感的旅行…德副總理兼財長訪中 將談稀土貿易烏克蘭

我的頻道

中央社台北16日電
德國副總理兼財政部長克林拜耳。(路透)
德國副總理兼財政部長克林拜耳。(路透)

德媒報導，德國副總理兼財政部長克林拜耳今天啟程訪問中國，明天將在北京出席中德財政對話，並於19日轉赴上海訪問。據報導，他將與中方談及財政、貿易摩擦、稀土供應、烏克蘭戰爭等多個議題。

德國商報（Handelsblatt）報導，克林拜耳（Lars Klingbeil）此行是一次「敏感的旅行」。由於德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）10月下旬臨時取消訪中行程，使克林拜耳成為本屆德國政府中首名訪中的閣員，受到關注。報導並形容，克林拜耳此次訪中絕非例行公事。

根據報導，克林拜耳17日將參加每2年舉行一次的「中德財政對話」，將與中國財政部門高層官員會面，預料中方將由主管財經的中國國務院副總理何立峰代表出席，監管機構及金融業代表也將參加；德方則有德國聯邦金融監管局主席布蘭森（Mark Branson）、德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）等人出席。

除上述官員外，報導引述德國政府人士透露，克林拜耳還將率領一個經濟代表團訪中，其中包括銀行、保險業高階主管及證券監管高層官員等人。

報導提到，克林拜耳此行不只想談金融問題，中德貿易摩擦將是另一大重點。此外，中國近來將稀土作為施壓工具限制出口，而稀土對德國工業至關重要，如今德企不得不經過中方繁瑣的審批程序才能獲得。先前他已表示，將在訪中期間提出稀土問題。

根據報導，克林拜耳此行還將談及中國在俄烏戰爭中的角色。他表示，會向中方明確傳達德方希望看到中國扮演重要角色，德方當然希望中國能加大對俄羅斯的壓力，結束這場違反國際法的戰爭。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141116

德國 稀土 財政部

