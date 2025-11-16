風暴克勞第亞橫掃 葡萄牙釀3死 英國淹一片畫面曝光

橫跨葡萄牙、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞持續肆虐，英國威爾斯南部因暴雨成災，大片街區淹水。(路透)

路透報導，橫跨葡萄牙 、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞（Storm Claudia）持續肆虐。葡萄牙當局15日表示，已有3人死亡、數十人受傷；英國威爾斯與英格蘭則因暴雨成災，救援人員正進行大規模撤離與救援行動。

葡萄牙與西班牙部分地區已連日遭克勞第亞帶來的極端天候影響。當局指出，13日在里斯本外的費爾瑙費胡（Fernao Ferro）一處被洪水淹沒的民宅內，發現一對高齡夫婦遺體，研判兩人睡夢中來不及逃生。

葡萄牙南部度假勝地阿爾布費拉（Albufeira）15日更遭龍捲風 侵襲。根據網路流傳畫面可見，露營區多台拖車被捲起或摧毀，造成一名85歲英國籍女性喪生。地方民防指揮官平托（Vitor Vaz Pinto）表示，附近一家飯店另有28人受傷。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）隨後發表聲明，向罹難者家屬致意，並祝福所有傷者早日康復。葡萄牙氣象局IPMA目前已對阿爾加維（Algarve）、貝賈（Beja）與塞圖巴爾（Setubal）等地發布第二高層級琥珀色警報（amber alert）。

英國方面，威爾斯東南部蒙茅斯（Monmouth）15日出現嚴重淹水，當地河川暴漲決堤，洪水湧入市中心與住家。南威爾斯消防暨救援服務處表示，其人員正持續展開救援、撤離與安危巡查。

威爾斯政府發言人指出，克勞第亞已造成住家、商業區、交通與能源設施大範圍受損。空拍畫面顯示，蒙茅斯大片街區泡在水中。

威爾斯自然資源局截至目前共發布11項洪水警報，其中4項屬嚴重等級，另有17項洪水注意警示。

氣象機構預估，風暴系統仍可能在英國與愛爾蘭部分地區帶來強風與降雨，當局呼籲保持警戒並遵循官方指示。