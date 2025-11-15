我的頻道

內華達州搶道引路怒 11歲男童上學途中遭槍擊身亡

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者

中央社台北15日電
安保人員15日在位於北京的日本大使館外戒備。(歐新社)
日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬於國際安全研究的「複合式威脅」，遭受中國施壓的國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。

針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本；中國海事局網站今天發布航行警告，17日至19日連續3天全天，將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。

涉外人士指出，日本的國家安全戰略調整並非始自高市早苗，而是日本政府近年面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。高市早苗的相關答詢確實較為直接、語氣清晰，但並未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。

對於中國的旅遊限制與軍演等反應，涉外人士表示，中國對此做出過度且不理性反應，不僅無助緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張；至於台灣前總統馬英九的高市早苗「躁進」說法，更與台灣主流民意及國際社會對台海和平的期待不符，其立場已不具參考價值。

涉外人士提到，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為對外施壓典型手法，屬於國際安全研究所稱「複合式威脅」（hybrid coercion），日本並非唯一受害者。

涉外人士引述各國政府與國際研究機構資料表示，近十多年來，遭受中國以不同層次施壓的國家遍及印太與歐洲，韓國是最明顯案例；2016年韓國決定部署美國「薩德」反飛彈系統後，北京立即採取包括全面禁止中國旅客赴韓、封殺韓國娛樂內容在中國播出、以行政檢查為名打壓韓國企業等多重報復，形成大規模經濟與文化封鎖。

此外，澳洲曾因呼籲調查COVID-19起源，遭中國以高額關稅與進口禁令制裁，涵蓋葡萄酒、大麥、牛肉與煤炭等多項重要出口品。立陶宛則因允許以「台灣」名義設立代表處，面臨中國直接封鎖其出口報關，甚至施壓跨國企業切割立陶宛供應鏈。

涉外人士強調，在亞洲，菲律賓長期承受中國在南海的軍事壓力，包括水炮攻擊與艦艇阻攔等灰色地帶行動；印度則因邊境爭端爆發流血衝突，雙方軍力長期對峙。此外，加拿大在孟晚舟事件後遭遇人質外交與農產禁運，挪威在頒發諾貝爾和平獎給劉曉波後被中國禁止鮭魚進口，捷克與瑞典則因維權議題或對台友好而遭外交威嚇。

