歐盟統計2024年420萬人長期失業 南方國家較嚴峻

中央社布魯塞爾15日專電
德國柏林兩名婦女在就業博覽會觀看簡章。(路透)
德國柏林兩名婦女在就業博覽會觀看簡章。(路透)

根據歐盟統計數據，2024年歐盟區約有420萬人是失業超過1年的長期失業者，占統計區域全部失業人口約1/3、統計區域內歐盟人口的1.9%，其中南方國家的失業率高於北方。

歐盟統計局日前發行「區域年鑑2025年版」，彙整2024年眾多的區域統計數據。

年鑑中稱長期失業是歐盟面臨的一項重大挑戰，不只影響個人福祉與社會凝聚力，偏高的比率顯示勞動市場結構性問題與經濟停滯情形，並增加公共福利系統和社區福祉的壓力。

統計數據指出，2024年歐盟有420萬人失業超過1年，屬於長期失業者，占統計區域全部失業人口約1/3，占統計區域內歐盟人口1.9%

長期失業率的定義是15至74歲的勞動力人口中，失業12個月或以上者的占比。

這份資料統計歐盟內共195個可取得相關資料的區域，其中有82個區域的長期失業率高於歐盟平均值，106個低於平均值，另有7個與平均值相同。與整體失業率類似，長期失業率最高的區域主要位於歐盟南方國家。

統計數據顯示，長期失業率最高的地區是西班牙自治市麥里亞（Melilla）與休達（Ceuta），分別為16.3%、15.8%。

義大利南部也有3個區域的長期失業率達到8%及以上，分別是坎佩尼亞（Campania）的9.9%、卡拉布里亞（Calabria）的8.3%，以及西西里（Sicilia）的8%。

這份統計也顯示，總計有52個區域的長期失業率低於1%，其中最低的僅有0.4%，總計4處，分布於捷克與荷蘭境內。

歐盟 義大利

