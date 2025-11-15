我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

中央社倫敦15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
許超。(路透)
許超。(路透)

一名33歲中國籍男子因為犯下性侵、偷窺、偷拍、意圖施藥等總計24項罪行，14日在倫敦遭法院判處無期徒刑，至少須服刑14年才有機會假釋，且將終身在英國被註記為性犯罪者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，這名名為許超（Chao Xu）的男子是警方歷來所調查過犯案量最龐大的性犯罪者之一。許超遭定罪判刑的案件涉及6名被害女子，但還未被警方掌握的性侵、偷窺、偷拍等被害人，人數可能高達「數以百計」，且橫跨英國與中國。

許超在英國犯下的多項性侵相關罪行可追溯至2021年。倫敦都會區警察局已針對許超啟動代號「卡夫卡」的調查行動（Op Kavka），並在警局的「重大事件公共平台」設置專門的網路報案頁面，鼓勵民眾及被害人提供線索。

報案頁面有英文、簡體中文和正體中文版。倫敦都會區警察局將正體中文版頁面歸類為「粵語版」。

英國今年上半年另有一名中國籍鄒姓博士班學生因為大規模迷姦女子等犯行，遭判處無期徒刑。

根據皇家檢察署（CPS）資料，這名倫敦大學學院（UCL）博士生因為強姦、偷窺、持有極端色情影像、非法禁錮、持有毒品等總計28項罪行，遭處無期徒刑，至少須服刑24年。相關罪行涉及10名被害女子，但警方不排除實際被害人超過60人，橫跨英、中。

當時倫敦都會區警察局即形容，以犯案規模和犯行嚴重程度而言，鄒姓男子可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。

不過，許超案的潛在被害人人數被評估為「數以百計」。無論最終是許超或鄒姓男子被證實為惡行最重大，英國僅在今年即有2名中國籍男子因為性侵相關罪名遭處無期徒刑，且犯案規模皆引發關注。

許超畢業於英國格林威治大學（University of Greenwich），專業為國際法，於2023年取得英國工作簽證。警方研判，許超自2013年即在英國居住。

許超持有一家公司，業務涵蓋協助以中國籍為主的英國大學院校畢業生在英國求職、學生招募與交換等，因此有機會與各大學院校建立合作關係。

檢警表示，許超會在他位於倫敦的住所等地點舉行社交聯誼派對，並藉機偷拍訪客在浴廁間的活動、在飲料下藥，並伺機性侵。許超在格林威治的寓所價值約70萬英鎊（約92萬美元）。

許超的住所幾乎遍布偷拍攝影機，擴音器、空氣清淨機甚至衛生棉包裝袋都是設置點。此外，他提供訪客品飲所謂的「生命之泉」，一種他自行調製、結合各類酒精飲料與中藥的雞尾酒。警方指出，這些「生命之泉」意在讓潛在被害人陷入昏迷。

許超準備的藥酒。(路透)
許超準備的藥酒。(路透)

警方在許超的手機、電腦等電子裝置發現「數以千計」照片和影片，內容呈現被害人失去意識或失去行為能力的狀態，任由許超擺布。然而，許超不僅是記錄性侵過程，更會結合偷拍影像和性侵不同被害人的段落，剪輯出新的影片。

警方指出，許超利用他與各大學院校的關係及事業人脈，建立各界對他的信任，卻暗中尋找下手目標。

值得注意的是，許超的偷窺、偷拍、性侵等罪行不僅限於個人住處，更擴及WeWork共享辦公空間、倫敦地鐵站等辦公和公共場所。檢方在法庭上表示，許超十分大膽，「可以在任何地方作案」。

許超住處的隱藏攝影機。(路透)
許超住處的隱藏攝影機。(路透)

檢警強調，許超犯行眾多，危害程度重大，且精於算計；希望有更多人願意作證或提供線索，相關調查工作持續進行。自許超今年8月被定罪以來，已另有11名女性挺身而出作證。

倫敦都會區警察局表示，在新一階段的調查，警方將持續檢視多達600萬則在通訊軟體「微信」（WeChat）上的訊息、數以千計影音圖像，以及許超的網路搜尋紀錄。這是倫敦都會區警察局歷來所執行規模最大的數位鑑定工作之一。

許超落網是在今年6月初。當時警方接獲報案，一名女子在參加許超於格林威治住處舉行的聯誼活動後，陷入昏迷並遭性侵多次。女子在許超住處逐漸恢復意識後，憶起被性侵的部分過程，包括許超用手機錄下犯案經過。在許超拒絕按要求出示相關影像後，女子當場撥999報案。警方於12分鐘內抵達現場，當場逮捕許超。

許超是否在大學就讀期間（2016年左右）即開始作案，以及他與同樣因為性侵等罪行被判無期徒刑的鄒姓男子有無關聯，有待調查確認。

許超準備的藥酒。(路透)
許超準備的藥酒。(路透)

地鐵站 工作簽證 微信

上一則

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉

下一則

美國斡旋下 剛果與叛軍再簽新和平架構

延伸閱讀

冒牌中將追思日不請自來 英老兵識破滿胸假勳章氣炸

冒牌中將追思日不請自來 英老兵識破滿胸假勳章氣炸
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除

美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除
性侵女作家案被判賠500萬 川普上訴最高法院

性侵女作家案被判賠500萬 川普上訴最高法院

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說