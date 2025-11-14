我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華翁堅持這件事60年 其中秘辛是...

曾控蓋茨性侵 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

伊朗攔截貨船並引入領海 為6月來首見扣押油輪事件

中央社華盛頓/杜拜14日綜合外電報導

美國官員及海事安全消息人士表示，伊朗部隊今天攔截一艘油品運輸船並引導進入伊朗領海。這是今年6月以色列與美國對伊朗發動攻擊以來，首次有報導指德黑蘭扣押油輪。

路透報導，消息人士指出，這艘掛馬紹爾群島共和國旗、載運高硫柴油的運輸船Talara事發當時，正航行於阿拉伯聯合大公國外海，從阿聯的沙迦市（Sharjah）駛往新加坡，航線途經印度洋。

要求匿名的美國官員表示，這事件令人意外，因過去常在波斯灣攔截船隻的伊朗近數月來未進行類似行動。

以色列6月在美國參與下展開12天轟炸行動迄今，伊朗已減少在這個區域的軍事活動。

德黑蘭當局尚未對此正式證實，阿聯與伊朗外交部也未立即回應置評請求。

這艘貨船管理商哥倫比亞船舶管理公司 Columbia Shipmanagement聲明指出，「14日當地時間上午8時22分許，在阿聯柯法干（Khor Fakkan）外海約20海浬處失聯」，並稱正與相關單位合作，包括海事安全機構及船東，希望恢復聯繫。

英國皇家海軍機構英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這起事件「據信為國家行動，貨船正朝伊朗領海航行」。

美軍聲明指出，已知悉這起事件並正密切監控局勢。

伊朗 以色列 新加坡

上一則

AI融入愛情生活 日女披婚紗嫁自創ChatGPT男友

延伸閱讀

CNN爆中國助伊朗重建飛彈庫 美議員要求川普政府因應

CNN爆中國助伊朗重建飛彈庫 美議員要求川普政府因應
伊朗電影「櫻桃的滋味」男主角癌逝 享壽78歲

伊朗電影「櫻桃的滋味」男主角癌逝 享壽78歲
伊朗最高領袖否認核設施遭摧毀 嗆川普「繼續做夢吧」

伊朗最高領袖否認核設施遭摧毀 嗆川普「繼續做夢吧」
少見合作案例 伊朗官員稱美國將遣返400名伊朗人

少見合作案例 伊朗官員稱美國將遣返400名伊朗人

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證