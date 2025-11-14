伊朗攔截貨船並引入領海 為6月來首見扣押油輪事件

美國官員及海事安全消息人士表示，伊朗 部隊今天攔截一艘油品運輸船並引導進入伊朗領海。這是今年6月以色列 與美國對伊朗發動攻擊以來，首次有報導指德黑蘭扣押油輪。

路透報導，消息人士指出，這艘掛馬紹爾群島共和國旗、載運高硫柴油的運輸船Talara事發當時，正航行於阿拉伯聯合大公國外海，從阿聯的沙迦市（Sharjah）駛往新加坡 ，航線途經印度洋。

要求匿名的美國官員表示，這事件令人意外，因過去常在波斯灣攔截船隻的伊朗近數月來未進行類似行動。

以色列6月在美國參與下展開12天轟炸行動迄今，伊朗已減少在這個區域的軍事活動。

德黑蘭當局尚未對此正式證實，阿聯與伊朗外交部也未立即回應置評請求。

這艘貨船管理商哥倫比亞船舶管理公司 Columbia Shipmanagement聲明指出，「14日當地時間上午8時22分許，在阿聯柯法干（Khor Fakkan）外海約20海浬處失聯」，並稱正與相關單位合作，包括海事安全機構及船東，希望恢復聯繫。

英國皇家海軍機構英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這起事件「據信為國家行動，貨船正朝伊朗領海航行」。

美軍聲明指出，已知悉這起事件並正密切監控局勢。