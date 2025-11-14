用俄遭凍結資產援烏呼聲漸高 比利時壓力日增

我的頻道

中央社=布魯塞爾14日專電
比利時總理德威弗（Bart De Wever，左）14日在布魯塞爾會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，右）。歐新社
比利時總理德威弗（Bart De Wever，左）14日在布魯塞爾會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，右）。歐新社

支持動用俄羅斯遭凍結資產並以貸款方式援助烏克蘭的呼聲日益高漲。比利時身為關鍵角色，與歐盟執委會的談判仍陷入僵局而未能取得任何進展，在當前情況下面臨的政治壓力越來越大。

比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）持有相關俄羅斯資產。歐盟多國政府原希望在10月下旬舉行的布魯塞爾峰會上批准動用這筆資金，提供1400億歐元（約1630億美元）貸款，協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。但由於比利時對於這項計畫仍持謹慎態度，因此遭到擱置。

歐洲新聞台（Euronews）報導指出，這項援助構想受到歐盟執委會和各國財政部長讚許，並被視為目前「最佳的可行選項」後，各方支持聲浪不斷加大。歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，這個選項是能夠最快填補烏克蘭資金缺口的方式，且不會對成員國造成額外大幅財政負擔。

他強調，援助烏克蘭應主要以「補助」的方式進行以控制債務規模，若不用凍結的俄國資產，就必須由歐盟共同舉債或由成員國分別借貸，而這些選項都會「增加財政成本」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日表示，歐盟成員國有3個選項可以滿足烏克蘭的資金需求，其中又以運用凍結俄羅斯資產作為基礎的戰後賠償金，向基輔提供「賠償貸款」，是最有效的選項。

在外界日益高漲的支持聲浪下，比利時的政治壓力也越來越高。然而至今仍沒有任何跡象顯示比利時會做出政策調整。分析認為，比利時擔憂若同意這項計畫，可能將成為克里姆林宮報復的首要目標。

針對這項計畫，比利時與歐盟執委會的談判迄今未能突破，比利時總理德威弗（Bart De Wever）要求所有的成員國須提供具有約束力的保證，確保完全共同分擔風險，並要求「最大程度」的法律確定性。

歐洲新聞台引述一名熟知談判情形的比利時官員稱，對歐盟執委會堅持賠償貸款的計畫表示遺憾；另名官員則稱，「並非零風險，實際上是有極高風險。我們無法確認這會如何影響歐元區」。

對於比利時的疑慮，杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟執委會正以「非常嚴肅」的態度處理這些問題，必須展現團結，風險也必須共同承擔，「採取行動本來就有風險，但若不行動則無法遏止侵略者，面臨的風險更大」。

