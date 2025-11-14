用俄遭凍結資產援烏呼聲漸高 比利時壓力日增

比利時總理德威弗（Bart De Wever，左）14日在布魯塞爾會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，右）。歐新社

支持動用俄羅斯遭凍結資產並以貸款 方式援助烏克蘭 的呼聲日益高漲。比利時身為關鍵角色，與歐盟 執委會的談判仍陷入僵局而未能取得任何進展，在當前情況下面臨的政治壓力越來越大。

比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）持有相關俄羅斯資產。歐盟多國政府原希望在10月下旬舉行的布魯塞爾峰會上批准動用這筆資金，提供1400億歐元（約1630億美元）貸款，協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。但由於比利時對於這項計畫仍持謹慎態度，因此遭到擱置。

歐洲新聞台（Euronews）報導指出，這項援助構想受到歐盟執委會和各國財政部長讚許，並被視為目前「最佳的可行選項」後，各方支持聲浪不斷加大。歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，這個選項是能夠最快填補烏克蘭資金缺口的方式，且不會對成員國造成額外大幅財政負擔。

他強調，援助烏克蘭應主要以「補助」的方式進行以控制債務規模，若不用凍結的俄國資產，就必須由歐盟共同舉債或由成員國分別借貸，而這些選項都會「增加財政成本」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日表示，歐盟成員國有3個選項可以滿足烏克蘭的資金需求，其中又以運用凍結俄羅斯資產作為基礎的戰後賠償金，向基輔提供「賠償貸款」，是最有效的選項。

在外界日益高漲的支持聲浪下，比利時的政治壓力也越來越高。然而至今仍沒有任何跡象顯示比利時會做出政策調整。分析認為，比利時擔憂若同意這項計畫，可能將成為克里姆林宮報復的首要目標。

針對這項計畫，比利時與歐盟執委會的談判迄今未能突破，比利時總理德威弗（Bart De Wever）要求所有的成員國須提供具有約束力的保證，確保完全共同分擔風險，並要求「最大程度」的法律確定性。

歐洲新聞台引述一名熟知談判情形的比利時官員稱，對歐盟執委會堅持賠償貸款的計畫表示遺憾；另名官員則稱，「並非零風險，實際上是有極高風險。我們無法確認這會如何影響歐元區」。

對於比利時的疑慮，杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟執委會正以「非常嚴肅」的態度處理這些問題，必須展現團結，風險也必須共同承擔，「採取行動本來就有風險，但若不行動則無法遏止侵略者，面臨的風險更大」。