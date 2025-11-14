俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

芬蘭公共媒體 Yle發布調查報導，揭露俄羅斯軍工體系仍高度依賴西方零組件。圖為烏克蘭軍方移除俄羅斯無人機上的彈頭。(路透)

芬蘭公共媒體 Yle發布調查報導，揭露俄羅斯 軍工體系仍高度依賴西方零組件。報導引述烏克蘭 軍方拆解俄軍無人機 的影片，發現有疑似瑞典軸承製造商斯凱孚集團（SKF）標誌的滾珠軸承；SKF回應，經公司內部專家分析，認為該軸承應不是原廠產品。

Yle記者9月在烏克蘭首都基輔實地採訪，取得烏軍拆解無人機的影片與現場資訊。

烏克蘭軍方人士尼克（Nick，化名）表示，烏軍不只發現疑似SKF的軸承，也在不同批次無人機中看到日本製零件。

他認為，俄製無人機與飛彈仍廣泛使用西方零組件，並指出：「俄羅斯會希望在無人機上使用可靠零件，而非廉價仿製品。」

SKF回應，公司內部專家分析相關畫面後，認為該軸承應不是原廠產品。SKF全球經銷通路複雜，產品若在層層轉手下流入第三國，追查來源相當困難。

不過，瑞典「晚報」（Aftonbladet）先前曾以SKF官方鑑別應用程式檢視相同照片，並未顯示明顯異常。SKF強調，該工具僅供快速比對，經內部再度檢視，認為並非原廠產品。

俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟多次緊縮對俄羅斯出口管制，核心措施包括限制軍民兩用貨品、高科技設備、精密電子等，並要求企業加強審查最終使用者。近年新增「反規避措施」（anti-circumvention），允許針對多次協助轉運的企業或第三國採取額外限制。

歐盟委員會多次警告，中亞與高加索地區成為西方零組件流向俄羅斯的主要管道。

根據德國「商報」（Handelsblatt）與華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資料，自2022年以來，德國對吉爾吉斯與哈薩克的特定產品出口量增加20至30倍，顯示轉運到俄羅斯的可能性偏高。

烏國軍方人士表示，俄方利用間接供應維持軍工體系運作，並質疑歐洲尚未有效封堵制裁漏洞。他指出：「如果歐洲製造的零件被用在威脅歐洲本身的武器上，這是嚴肅的問題。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月上旬曾說，俄軍於10月4日至5日大規模攻擊中使用的無人機與飛彈，共發現逾10萬件西方製造零件，來源包括美國、英國、德國等國。烏方呼籲歐盟與國際夥伴強化出口管制合作，避免民用科技再次流入俄羅斯軍工產業。