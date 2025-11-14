紐時：中國重返戰狼外交 高市挺台遭威脅「斬首」

我的頻道

中央社北京14日綜合外電報導
日本新首相高市早苗關於台灣的言論激怒中國，北京發出一連串尖刻批評。「紐約時報」報導，高市與中國之間的蜜月期、中國「戰狼外交」退場的作風，都在一番辱罵後戛然而止。（歐新社）
日本新首相高市早苗關於台灣的言論激怒中國，北京發出一連串尖刻批評。「紐約時報」報導，高市與中國之間的蜜月期、中國「戰狼外交」退場的作風，都在一番辱罵後戛然而止。（歐新社）

日本新首相高市早苗關於台灣的言論激怒中國，北京發出一連串尖刻批評。「紐約時報」報導，高市與中國之間的蜜月期、中國「戰狼外交」退場的作風，都在一番辱罵後戛然而止。

「紐約時報」中文網報導，高市上個月剛在韓國與中國最高領導人習近平會晤，雙方曾熱情握手並微笑。在高市就「台灣有事」表態後，中國駐大阪總領事薛劍威脅要斬掉這位領導人的「骯髒頭顱」。2012年習近平掌權後咄咄逼人的所謂「戰狼外交」悄然退場的作風就此告終。

中國人對於第二次世界大戰的痛苦記憶在很大程度上助長中日之間幾十年的夙怨。高市7日在國會回答潛在「存亡危機事態」質詢的表態引爆這兩個亞洲大國之間新的衝突。根據法律，這種情況允許日本部署軍事力量。

高市早苗當時說，若中國試圖封鎖或占領台灣可能會造成這樣的局面。台灣距離日本領土不到110公里，橫跨對日本經濟生存至關重要的航道。

她10日稍作修正，表示她的言論並不構成政府政策的改變。

中國外交部對此並不滿意，要求她收回自己的言論，昨天並指責她「執迷不悟」。中國著名民族主義者胡錫進在社群媒體上譴責高市是「惡毒的巫婆」，說她「成功地點燃了中日兩國輿論之間新一輪的仇恨風暴」。中國中央電視台本周發表評論警告說，干涉台灣事務的日本領導人「註定自掘墳墓」。

高市最初的評論並未實質性改變日本長期支持台灣的立場，但打破之前避免在「存亡危機事態」的背景下明確提及台灣的政策慣例。此前日本與其緊密盟友美國一樣，始終奉行戰略模糊政策，對未來中國可能對台灣發動軍事攻擊的情況含糊其辭。

中國對日本有關台灣的表態尤為敏感。從1895年到1945年，日本作為殖民國統治台灣，遺留下的知識精英階層常自認與日本比與中國更親近。台灣首位民選總統李登輝精通日語，並在1990年代主導台灣全面民主轉型，屢被北京指責為日本代理人。

現居香港的政治學家、「面對中國：戰爭與和平的前景」（Facing China: The Prospect for War and Peace）一書作者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）將本周中日衝突描述為「戰狼外交的明顯回歸」。他還說，日本首相對國會所說的「是事實：如果中國攻擊台灣，日本不可能置身衝突之外。看看地圖就知道了」。

針對薛劍的訊息，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）表態說，「他的面具又一次掉下來了。就在幾個月前，薛劍才拿以色列和納粹德國相比。如今，他又威脅高市首相及日本人民。北京該是時候拿出行動，表現得像是他們口口聲聲要做的『好鄰居』，而非一次又一次言行不符」。

這位駐大阪的中國外交官刪除了他的發文。

作為日本首位女首相，高市一直毫不掩飾捍衛台灣的立場。她在韓國舉行的地區峰會上會見一名台灣代表，招致中國官員的批評。

日本 高市早苗 紐約時報

俄羅斯轟炸基輔住宅大樓4死 德國防長批泯滅人性

