我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

航班取消怎麼辦 旅遊專家指點如何避免

薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處

中央社東京13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）【作者：肇瑩如，日期：2025-11-12，數位典藏序號：20250621085047266】
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）【作者：肇瑩如，日期：2025-11-12，數位典藏序號：20250621085047266】

中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學者分析，從歷任中國駐大阪總領事任期來看，薛劍可能即將離任，呼籲政府趁薛劍仍在日本境內，嚴厲懲處。

正在加拿大參加七大工業國集團（G7）外長會議的茂木今天表示，「（薛劍）身為駐外公館首長，他的言論極為不妥」，已經強烈要求中國採取適當措施，但並未提及是否把薛劍列為「不受歡迎人物」，將他驅逐出境。

筑波大學名譽教授遠藤譽撰文表示，薛劍2021年6月29日上任，到今年11月28日將滿4年5個月，歷任中國駐大阪總領事最長任期只有4年4個月。換言之，薛劍已經打破紀錄，屬於任期即將屆滿的狀態，隨時可能被調回中國。

她表示，茂木現在該做的不應該是「強烈要求中國採取適當措施」，而是應該趁著薛劍還在日本境內，立即對他嚴厲懲處。

檢視歷任中國駐大阪總領事任期，只有5人超過4年，當中包含薛劍。5人當中，1人派駐時間在1970年代，2人在1990年代。自2000年以來，只有2011年12月上任的劉毅仁任期超過4年（4年4個月），薛劍目前已經打破任期最長紀錄。

遠藤譽表示，薛劍的任期特別長，或許有日本舉辦大阪關西世博（10月13日閉幕）的因素存在，但極有可能在滿4年5個月時，於11月28日前後以「任期屆滿」的名義返回中國。

她指出，已經是二度回鍋擔任外相且與中國外交部長王毅關係密切的茂木，應該十分了解中國大使與總領事的任期。她呼籲，茂木應該立刻把薛劍驅逐出境，而不是等薛劍任期屆滿返回中國，再包裝成「我要求中國嚴厲處置，中國就讓薛劍回國」的假象，呼籲茂木趕快「硬起來」。

中國對於薛劍發文一直採取維護態度。每日新聞報導，中國外交部發言人林劍今天重申，「那是駐日外交官個人發文，是針對鼓吹武力介入台灣海峽等危險言論所作出的回應」，還說「日本方面不應混淆是非，而是應該反省自身錯誤的言行」。

林劍還批評，「部分日本政治人物與媒體刻意煽動此事，試圖轉移焦點」。

日本 高市早苗 王毅

上一則

涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產

下一則

土耳其足球賭博案延燒 102名球員暫停比賽

延伸閱讀

美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係

美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係
川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元

川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元
中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好

中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好
中官媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

中官媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌