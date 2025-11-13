巴黎恐攻10周年 馬克宏：傷痛仍在法國不會忘記

2015年巴黎恐攻事件13日屆滿10周年。圖為巴黎市長安妮．伊達戈（Anne Hidalgo，左）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）在巴黎「好啤酒」咖啡館附近向遇難者致哀。美聯社

在巴黎及周邊地區造成130人罹難的2015年恐攻事件屆滿10周年之際，法國總統馬克宏 今天展開一系列紀念儀式，回顧法國歷史上最慘痛的襲擊事件，並從當年首個遭攻擊的場址——位於巴黎郊外的法國國家體育場（Stade de France）開始。

馬克宏（Emmanuel Macron）由夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）陪同，前總統歐蘭德 （Francois Hollande）及其他多位政要也一同出席。襲擊發生時，歐蘭德正好在體育場內。

法新社報導，馬克宏稍早在社群平台X上寫道：「傷痛依然存在。」「為逝去的生命、傷者、家屬與摯愛團結一致，法國不會忘記。」

2015年11月13日晚間，聖戰分子在巴黎及周邊進行槍擊與自殺式炸彈攻擊，造成130人喪生，案發後「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。

攻擊者在巴塔克蘭劇場（Bataclan）殺害約90人，當時美國搖滾樂團玩命鷹族（Eagles of Death Metal）正在演出。

他們也在巴黎多間餐廳與咖啡館，以及法國國家體育場附近奪走數十條人命，當時法國隊正與德國隊比賽。

預計馬克宏將走訪所有襲擊現場，並在巴黎市中心的紀念花園主持追思儀式。

主謀之一、聖戰組織10人小組中唯一倖存者、現年36歲的阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）現正服無期徒刑，其餘9名攻擊者則已引爆炸彈自盡或遭警方擊斃。

歐蘭德近日接受法新社訪問時表示：「這些年來，法國始終能團結一致、度過難關。」

這位前總統當年在法國國家體育場被迅速帶離現場，隨後在全國電視上現身，形容這是一場「恐怖」的災難。

他並宣告，法國已與「聖戰分子」及自稱橫跨敘利亞 和伊拉克的「哈里發國」進入戰爭狀態。

歐蘭德在一場歷時148天、最終讓阿布岱斯蘭於2022年被判終身監禁的審判中出庭作證。

他回憶，自己當時曾對被告——包括涉嫌策劃或提供後勤支援的人——說，即使犯下「不可原諒」罪行，他們仍被賦予辯護律師。

他說：「我們是民主國家，而民主終將勝利。」

2019年，美國支持的部隊於敘利亞東部擊潰了啟發巴黎攻擊事件的IS極端組織最後據點。

根據阿布岱斯蘭的律師羅能（Olivia Ronen），他目前仍在獄中，並表示若受害者有意參與「修復式正義」倡議，他願與他們對話。