日爆紅酒吧「筋肉女子」挑戰傳統女性「瘦即是美」審美觀

編譯易起宇／綜合外電
日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，來自中國大陸的女顧客拿起手機拍攝工作人員表演。路透
日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，來自中國大陸的女顧客拿起手機拍攝工作人員表演。路透

在東京繁華街區的一家地下室酒吧，十多名身穿運動內衣和緊身短褲的女性站在吧檯後方擺好架式，一起赤手空拳擠爆葡萄柚。在這家以健身為主題的酒吧「筋肉女子」裡，顧客們一邊搶著用手機拍下這段畫面，一邊為她們歡呼叫好。

路透報導，這間2020年年中開幕的酒吧，正在挑戰日本傳統對女性美的概念。店內所有表演者都是女性，每天平均吸引到約100名顧客，其中大多數是外國觀光客，並已在社群媒體上爆紅。

店長針替瞳表示：「大部分日本人都認為，女性要四肢和背部都很纖細才是有吸引力，但來到這裡的客人不一樣。」

該店消費方式是6,000日圓（約38.85美金）可享有一杯蛋白質飲料和80分鐘的無限暢飲，同時欣賞工作人員的舞台表演。也可另外付費享有「加碼服務」，像是讓工作人員賞巴掌，或從大腿的地方把人抬起來。

來自洛杉磯的觀光客Aubrey Lee表示：「女性特質也可以是肌肉發達，不一定要被定義為嬌小柔弱和安靜低調。」

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，在主要已開發國家中，日本成人女性身體質量指數（BMI）過低的比率最高，約達9%，並幾乎是美國和德國比率的五倍。

今年一個研究肥胖的日本醫師和學者研究小組警告，日本對女性「瘦就是美」的傳統觀念，將導致營養不良和其他須解決的健康問題。

但在「筋肉女子」工作的30多名女性正在抵抗這種「常態」，她們熱衷於健身，有些人甚至擁有讓許多男性自嘆不如的六塊腹肌。

儘管近年來女性健身逐漸在日本培養出風氣，許多城市都會舉辦健美比賽，但針替表示，在這個圈子以外，古老傳統觀念還是支配著人們。

她說：「當我在和以前念書時的朋友聊天，我還是非常感覺到她們固守著那些固有觀念，那就是她們想要瘦。」

不過，這些部分來自性別刻板印象的觀點，有可能正在改變，雖然速度緩慢。日本智庫電通總研2023年的調查顯示，表示「男性應該要有男子氣概，女性應該要女人味」的受訪者有38.2%，比率比2021年的43.7%下滑。

2023年加入「筋肉女子」的森谷祐香表示：「女性的美並不只在於身材苗條，我希望能夠有更多人也欣賞肌肉的美。」

日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，吸引許多外國觀光客前來。 路透
日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，吸引許多外國觀光客前來。 路透
日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，兩名工作人員舉起男顧客的雙腿一起合照...
日本女性健身主題酒吧「筋肉女子」在網上爆紅，兩名工作人員舉起男顧客的雙腿一起合照。 路透

日本 觀光 社群媒體

