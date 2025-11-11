法媒：歐洲示警 憂中國無形之手控制電動公車

我的頻道

中央社巴黎11日專電
今年10月在比利時布魯塞爾舉行的歐洲巴士展。圖為參觀者走過中國宇通U15電動公車旁。新華社
今年10月在比利時布魯塞爾舉行的歐洲巴士展。圖為參觀者走過中國宇通U15電動公車旁。新華社

歐洲國家針對大眾運輸廣泛使用的中國宇通電動公車提出警告，懷疑這家企業有能力遠端操控這些公車；此事可能加劇歐洲對於依賴中國技術的擔憂。

金融時報（Financial Times）日前報導，英國國家網路安全中心（NCSC）針對使用中的數百輛電動公車展開大規模調查，希望確認宇通是否真能遠端「停下或停用」這些車輛。

法國24台（France 24）指出，最早示警的是挪威。奧斯陸大眾運輸業者Ruter今年稍早測試兩輛電動公車，一輛是歐洲舊型號，一輛是宇通的新車，目的是評估公車常態連結網路所帶來的風險。

Ruter委託的專家發現，宇通可利用SIM卡透過行動網路遠端存取公車的電池和供電控制系統，挪威方面認為這足以讓宇通握有這些公車的無形開關。

丹麥4日也宣布緊急設法讓境內265輛宇通電動公車避開這個「安全漏洞」。

報導指出，此一「風險」不僅限於上述3國。宇通在網站上宣稱，已向歐洲25國提供超過700輛電動公車，包括義大利、西班牙、法國等。法國交通部表示，目前未針對宇通公車執行測試。

受到質疑的裝置本身並不特殊，倫敦國王學院（King's College）網路安全專家史蒂文斯（Tim Stevens）說，宇通公車和其他許多車輛及設備一樣具備網路連線功能，可供製造商更新軟體並即時監控故障問題。

但就是這套可「即時」更新車上電子系統的設備被媒體質疑是中方的「後門」。

法國資安公司HarfangLab網路威脅情報小組負責人博瓦（Émeric Boît）指出，宇通不是一定要在這些公車上安裝即時系統，更新軟體也可在必要時用隨身碟完成。

不過，宇通也不是唯一提供這種即時服務的公司。資安軟體公司Eset專家格魯內沃德（Benoit Grunemwald）指出，所有出售的個人電動車都配備這種SIM卡設備，包括大廠特斯拉（Tesla）。

史蒂文斯說，當前問題在於宇通是中國企業；不管這種想法有沒有根據，有些人認為，如果中國政府下令停止遠在歐洲的公車，企業就會聽命行事。

法國24台訪問到的專家們都認為中國不會基於商業利益而遠端癱瘓這些公車，這將重創宇通在歐洲的商譽；但長遠來看，若歐中關係惡化，他們就不那麼樂觀。

顧問公司Wavestone網路安全專家畢洛瓦（Gérôme Billois）指出，問題在於，先前已有其他基礎設施或公共服務也仰賴中國設備，「歐洲當局正意識到，若發生衝突，這種技術依賴會讓中國擁有更多干擾歐洲的行動手段」。

此外，威脅也未必只來自中國。格魯內沃德提到，其他人或國家也有可能利用這些設備入侵公車系統；史蒂文斯也說，癱瘓部分大眾運輸「完全有可能符合俄羅斯的混合戰爭目標」。

格魯內沃德指出，要想不受外部干預，最好的辦法是停用這類SIM卡，但也要看製造商是否接受，以及公車是否能在沒有SIM卡的情況下正常運作。

