我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40個機場今削減6%航班…今日你應知道5件事

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

捷克慶1111聖馬丁節迎冬季 查理大橋鵝群行走超吸睛

中央社布拉格11日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，上午11時11分，11隻鵝行走在布拉格的查理大橋上，與扮成「聖馬丁」、騎白馬的羅馬士兵，和一輛滿載「白雪」的馬車及樂隊同行，吸引眾多遊客前來觀賞，氣氛熱鬧。中央社
捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，上午11時11分，11隻鵝行走在布拉格的查理大橋上，與扮成「聖馬丁」、騎白馬的羅馬士兵，和一輛滿載「白雪」的馬車及樂隊同行，吸引眾多遊客前來觀賞，氣氛熱鬧。中央社

捷克聖馬丁節今日熱鬧登場，上午11時11分，11隻鵝行走在布拉格的查理大橋，與扮成「聖馬丁」、騎白馬的羅馬士兵，和一輛滿載「白雪」的馬車及樂隊同行，吸引眾多遊客圍觀，氣氛熱鬧。

今天是一年一度的聖馬丁節（St. Martin's Day），除了少不了烤鵝、葡萄酒與遊行活動，還有中世紀劇團演出數場據聖馬丁傳說改編的戲劇，以及遊行隊伍將象徵「第一場雪」的禮物交予布拉格市長的儀式。

聖馬丁節源自一個歷史傳說。聖馬丁（Saint Martin）為4世紀的羅馬士兵，他在一個寒冬夜中，將斗篷割下一半分給一位乞丐，當晚聖馬丁夢見耶穌披著那件斗篷，因此皈依基督教。

捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，布拉格出現熱鬧的遊行隊伍，當中包含羅馬士兵與中世紀風...
捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，布拉格出現熱鬧的遊行隊伍，當中包含羅馬士兵與中世紀風格樂隊，吸引眾多遊客圍觀。中央社

後來，當地人欲推聖馬丁為主教，他因謙卑躲藏於穀倉之中。一群鵝因呱呱作響，洩露了他的藏身之處，最終他仍被推舉為主教，這便是聖馬丁節與「烤鵝」傳統相連的由來，日後也以每年11月11日定為紀念聖馬丁的日子。

由於此時正值葡萄收成結束，聖馬丁也被視為釀酒師的守護聖人。在這一天，許多捷克餐廳與攤商會供應烤鵝、鵝肉湯與葡萄酒，這種葡萄酒稱為「聖馬丁葡萄酒」，是當季第一批新釀葡萄酒。

在捷克，11月11日也被視為冬季來臨的象徵，捷克諺語「馬丁騎白馬來」便寓意初雪降臨。

民間也有預測冬天冷暖的俗諺：若慶祝活動中「聖馬丁」騎馬時陰雲密布，預示冬天將較溫和；若天氣晴朗，則預示嚴寒；若濃霧籠罩，則意味冬季天氣變化不定。

捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，許多捷克餐廳與攤商會在這天供應鵝肉料理與葡萄酒。圖為...
捷克聖馬丁節11日熱鬧登場，許多捷克餐廳與攤商會在這天供應鵝肉料理與葡萄酒。圖為鵝肉酥餅與鵝肝醬麵包。中央社

上一則

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

下一則

全美40個機場今削減6%航班…今日你應知道5件事

延伸閱讀

布拉格動物園悼台穿山甲「潤喉糖」：占歷史特殊地位

布拉格動物園悼台穿山甲「潤喉糖」：占歷史特殊地位
從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟

從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟
捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評
捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了