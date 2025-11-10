2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

我的頻道

中央社曼谷10日專電

泰國軍人今早在靠近泰柬邊境的四色菊府巡邏時踩到地雷，2名士兵受傷。事發後，泰國總理阿努廷表示，將暫停執行與柬埔寨的邊境協議和釋放戰俘計劃，並指示國防部和外交部向臨時觀察團提出抗議。

泰國皇家陸軍今天表示，有2名泰國軍人在靠近柬埔寨邊境的四色菊府（Si Saket）的堪塔瑞拉克區（Kantharalak）踩到地雷受傷。軍方表示，1人右腳踝被炸傷，另1人胸部受傷，均被送至醫院治療。

上個月26日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）才和柬埔寨簽署和平協議，該協議重申兩國致力於和平解決爭端。當時美國總統川普（Donald Trump）在馬來西亞見證泰柬兩國簽署協議。

民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷指示外交部和國防部就今早發生地雷爆炸事件，向東協臨時觀察團（IOT）正式抗議柬埔寨，因該爆炸事件導致2名泰國士兵受傷。

泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）表示，阿努廷對此次事件「極度不滿」，並命令外交部和國防部透過東協機制，對柬埔寨採取一切必要的外交和法律行動。

鮮新聞英文報（Khaosod English）報導，阿努廷表示，所有涉及柬埔寨的協議，包括移交柬埔寨戰俘等計劃都必須暫停。

泰詢問者（Thai Enquirer）報導，泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）表示，這起事件將使原定12日釋放18名柬埔寨戰俘的計劃延後，並補充說，第二軍區正在調查該地雷是新的或舊的，目前初步評估很可能是新埋設的。

納塔蓬警告說，若地雷是故意埋設以傷害泰國士兵，泰國將採取更強有力的措施。

民族報報導，納塔蓬還表示，爆炸發生後，他已獲得總理批准，暫停執行泰柬10月26日在馬來西亞簽署的和平協議。

此事件發生後，許多住在靠近邊境的村民擔憂泰柬邊境情勢可能再次升溫，擔心緊張局勢會再次擾亂生活。

68歲的村民蘇萬妮（Suwannee Pattama）向媒體表示，她對在爆炸中受傷的士兵深感悲痛和同情。

另一名82歲村民奧安（Auan Chitwong）則憂心地說，她對該消息感到震驚，擔心戰火會再次燃起，「可能又要撤離了」。

