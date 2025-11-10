我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院審理關稅案 川普：敗訴恐要償還超過2兆元

聯邦政府快重開了 川普：航管人員現在就回去上班

中駐日大使迴避「斬首」言論 美大使批薛劍暴露本性

中央社東京10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐日大使葛拉斯（George Glass）。美聯社
美國駐日大使葛拉斯（George Glass）。美聯社

中國駐日大使吳江浩今天在X發文稱，「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事」，沒有回應中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」言論。美國駐日大使葛拉斯在X批評，薛劍的發文「再次暴露了他的本性」。

8日深夜，薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。這則貼文目前已被刪除。

官房長官木原稔今天表示，「作為中國在外公館首長，這種言行實在不得不說極為不適切」。日本外務省亞洲大洋洲局長今井正彰9日已經向中國駐日大使館提出抗議，並要求中方作出明確說明。

然而，吳江浩今天貼文稱，「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事。鼓動台灣有事就是日本有事，企圖將日本綁上分裂中國的戰車，最終將走上不歸歧路」，隻字未提薛劍。

吳江浩的發言引發大量不滿留言。有網友說，「台灣有事，是否等於日本有事，這是日本自己決定的。你才是正在做你們最討厭的『干涉內政』。」

還有網友追問吳江浩，「貴國大阪總領事（薛劍）的發言，是中國共產黨的意思嗎？你們是在輕視日本國與日本國民嗎？」

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）轉發薛劍發文的截圖，批評說「他的面具又一次掉下來了。就在幾個月前，薛劍才拿以色列納粹德國相比。如今，他又威脅高市首相及日本人民。北京該是時候拿出行動，表現得像是他們口口聲聲要做的『好鄰居』，而非一次又一次言行不符」。

今年6月，薛劍在X發文，將納粹德國國旗與以色列國旗並排製表，稱「納粹：屠殺猶太人；以色列：猶太人屠殺他人」，還稱「納粹把美國視為敵國；以色列把美國視為提款機（ATM）」，遭以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）譴責可恥。

日本 以色列 納粹

上一則

黃明志捲網紅謝侑芯命案 雙方律師發聲 警加速偵辦

下一則

2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

延伸閱讀

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙

中國領事「斬首說」引爆日本輿論 北京：不要倒打一耙
中國外交部質問高市早苗：究竟想把中日關係引向何方？

中國外交部質問高市早苗：究竟想把中日關係引向何方？
高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了

高市早苗挺台遭中外交官嗆「斬首骯髒腦袋」 日本政府回應了
日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚：太猛了

日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚：太猛了

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉