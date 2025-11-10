黃明志捲網紅謝侑芯命案 雙方律師發聲 警加速偵辦

黃明志捲入網紅謝侑芯猝死命案。（本報資料照片）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。當地媒體今天報導，黃明志委任律師表示，黃明志堅稱無辜、將待警方調查結果；謝侑芯家屬委任律師陳俊達則說，相信警方為了盡快讓真相大白，已加快偵辦腳步。

馬來西亞「星洲日報」今天報導，黃明志委任律師鄭清豐接受當地媒體訪問表示，據他觀察，黃明志目前健康精神狀況良好。被問及黃明志是否自認無辜，他回答「當然」。

報導指出，鄭清豐說，根據馬來西亞法律，警方調查謀殺案時可向法院申請2次扣留，每次最長7天、總計可達14天；警方先前已扣留黃明志6天，如今再獲延長3天、累計9天，接下來將等待警方調查結果。

謝侑芯家屬委任律師陳俊達接受「中國報」訪問指出，馬國警方持續向家屬說明最新調查進度，相信警方為了盡快讓案件真相大白，已加快偵辦腳步。

馬國警方10月22日接獲報案，指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而被逮捕。針對擁毒和濫用毒品指控，黃明志否認有罪，繳交保釋金後獲准保釋外出。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論，主流媒體相繼報導。吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方將這起案件依刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

黃明志5日凌晨在臉書（Facebook）等社群平台發文表示，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」。