印度汽車爆炸案原因未明 警事前查獲大量爆裂物原料

中央社新德里10日專電
印度員警10日在新德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。歐新社
印度員警10日在新德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。歐新社

印度德里觀光熱點「紅堡」附近今天發生汽車爆炸案，德里警方深夜表示，目前要確認是否為炸彈導致還言之過早，但今天稍早，警方在印度北部的法里達巴德查獲大量可用來製作炸藥的化學物質，以及槍枝在內等危險物品。

今天晚間近7時，德里（Delhi）著名地標紅堡（Red Fort）周邊的地鐵站附近發生一起汽車爆炸案，目前已知造成10死、30傷。

爆炸發生後，印度整個德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等都會區已進入高度戒備狀態，北方邦（Uttar Pradesh）、哈雅納邦（Haryana）也正由相關單位密切觀察。

德里警方表示，紅堡爆炸案的源頭是一輛汽車，車內不只1人，但現在還無法確定爆炸是否因炸彈而引起，因為現場沒有炸彈的痕跡，也尚未獲報有人被炸彈炸傷，「目前僅知爆炸源頭是一輛汽車，汽車在紅燈前爆炸，車內有2到3人，車身完全損毀，鑑識小組正在採集樣本」。

印度國家調查局（NIA）已介入調查，一名參與調查的人員告訴印度斯坦時報（Hindustan Times）說：「目前還未發現釘子、碎片、彈片、電線、化學物質，也還沒找到任何可疑的碎屑。」

這起爆炸案發生在紅堡周邊地鐵站的1號出口附近，爆炸瞬間引發大火，有6輛轎車在內的多部車輛隨之起火，10輛消防車陸續趕往事發現場灌救，火勢於晚間近7時30分時獲控制。

印度時報（Times of India）指出，就在爆炸發生前數小時，哈雅納、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）等地區的警方攜手合作，在法里達巴德（Faridabad）逮捕一名犯嫌，並在他承租的房屋內，查獲一批足以用來製作多個簡易爆炸裝置的危險物品。

今日印度（India Today）報導，警方查獲約360公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、2500公斤同樣可用來製作爆裂物的化學物品、一把AK-47步槍和3個彈匣與83發子彈、一把裝有8顆子彈的手槍及數個彈匣，還有定時裝置。

消息來源指出，這批危險物品足以用來製作為數不少的簡易爆裂物，數量足以用來發動攻擊

