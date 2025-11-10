我的頻道

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

印度爭辦2036年奧運 拆舊體育館建現代化體育城

中央社新德里10日專電
圖為今年9月底在新德里的尼赫魯體育館（Jawaharlal Nehru Stadium）舉辦的帕拉運動員世界田徑錦標賽。路透
印度持續為爭取舉辦2036年奧運努力，媒體報導，印度將把曾辦過大英國協運動會的尼赫魯體育館拆除，並新建一個占地102英畝的現代化體育城。

位於新德里的尼赫魯體育館（Jawaharlal Nehru Stadium）2010年曾被用來舉辦大英國協運動會，是印度辦過最大的體育盛會。

來自印度體育相關部門的消息來源告訴今日印度（India Today），拆除尼赫魯體育館、新建具世界水準的體育園區，是印度體育基礎建設的一大躍進，這麼做的目的是要繼續為爭取舉辦2036年奧運而準備。

印度「經濟時報」（Economic Times）指出，印度相關單位的官員正在研究卡達、澳洲修建體育基礎設施的模式。這兩個國家都有現代化、多功能的體育生態園區，因此能夠舉辦大型國際賽事。

卡達杜哈的體育城占地617英畝，有包括足球、水上運動、13種不同室內運動的設施，裡面還有一所體育學院，並有專業的骨科和運動醫學醫院；澳洲墨爾本碼頭邊的體育場，則是可以舉辦板球、足球、橄欖球等比賽。

印度耗資460億盧比（約5.2億美元）在阿默達巴德（Ahmedabad）打造的薩達爾．瓦拉巴伊．巴特爾體育園區（Sardar Vallabhbhai Patel Sports Complex），也是這次新建體育城的參考範本之一，這個園區占地250英畝，內有板球、水上運動、網球、田徑等運動用的場館。

尼赫魯體育館是印度最具指標性的體育場館之一，當初是為了辦1982年的亞運而建，之後經過翻修，又被用來舉辦2010年的大英國協運動會。

除此之外，最多可容納近6萬人的尼赫魯體育館，也曾用來舉辦許多大型田徑賽、足球賽、大型演唱會、獨立紀念日慶祝等國家級活動。

尼赫魯體育館落成至今超過40年，一直是印度田徑國家代表隊的主場，不久前也花了3000萬盧比（約34萬美元）鋪設符合世界級規格的跑道，並於9月辦了帕拉運動員世界田徑錦標賽。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度這項計畫中的體育城，預料會有頂尖的訓練設施、升級的比賽場館、符合國際標準的訓練中心等，是印度重大體育基礎設施改善項目之一。

