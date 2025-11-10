我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗損失

記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜雨林港口城市貝倫登場。記者潘俊宏／攝影
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜雨林港口城市貝倫登場。記者潘俊宏／攝影

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜雨林港口城市貝倫登場，UNFCCC執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）在開幕式致詞時措辭嚴厲，警告台下近200個國家的部長和高級官員，若各國應對氣候危機失敗，「你們當中沒有哪個國家能承受這樣的損失」，袖手旁觀毫無意義，各國需要在減碳和增強抵禦能力上加快腳步。

斯帝爾指出，科學已經明確表明，全球能夠、也必須將升溫幅度降至攝氏1.5度以內，「哀嘆並非良策，我們需要解決方案」，因為沒有國家可以承受氣候災害帶來的損失，氣候災害可能造成GDP兩位數的下滑，強烈乾旱會摧毀國家收成、導致糧食價格飆升，在此情況下，無論從經濟還是政治角度，袖手旁觀沒有意義，當氣候災害摧毀數百萬人的生命，各國明明已經擁有解決方案時，這種行為將永遠無法被原諒。

斯帝爾認為，今年COP必須在幾個層面做出決定，來因應面臨到的危機。第一是去年在亞塞拜然巴庫舉行的COP29，達成了3000億美元氣候融資的重大協議，已開發國家將提供資金協助其他國家應對氣候危機，今年貝倫會議要進一步落實《巴庫至貝倫路線圖》，開始朝1.3兆美元的目標邁進。

其次，各國已就全球適應氣候變遷目標達成協議，在接下來為期兩周的大會期間，各國需要進一步針對調適指標達成共識，讓調適行動能加快實施。另外，也須落實COP28逐步淘汰化石燃料的協議，加速實現再生能源規模翻三倍、能源效率翻倍的目標。

他最後強調，在COP30的舞台上，各國的任務不是互相爭鬥，而是攜手面對氣候危機，取得明確成果，才能讓世界看到，各國之間的氣候合作正在發揮成效。

不過，儘管史蒂爾在開幕時就強調希望各國不要互相爭鬥，今年COP30仍舊充滿變數，美國總統川普雖缺席COP30，但川普支持化石燃料的態度仍舊可能影響各國談判；此外，在氣候資金方面，過去已開發國家長期被批評投入不足，《巴庫至貝倫路線圖》能否提出具體落實計畫，解決公私部門資金來源及分配等各項敏感問題，備受各界關注。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西貝倫...
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西貝倫開幕，來自世界各國的參與者在現場觀看直播，UNFCCC執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）出席開幕式致詞。記者潘俊宏／攝影

川普 氣候變遷 亞馬遜

上一則

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

下一則

美國重返非洲最大投資國 布局礦產金屬領域助攻

延伸閱讀

聯合國氣候大會COP30在巴西揭幕 將首提2035減排目標

聯合國氣候大會COP30在巴西揭幕 將首提2035減排目標
敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織

敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織
COP30／中國遞補美國空缺 全球氣候秩序或重組

COP30／中國遞補美國空缺 全球氣候秩序或重組
COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人