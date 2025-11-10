COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗損失

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜雨林港口城市貝倫登場。記者潘俊宏／攝影

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜 雨林港口城市貝倫登場，UNFCCC執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）在開幕式致詞時措辭嚴厲，警告台下近200個國家的部長和高級官員，若各國應對氣候危機失敗，「你們當中沒有哪個國家能承受這樣的損失」，袖手旁觀毫無意義，各國需要在減碳和增強抵禦能力上加快腳步。

斯帝爾指出，科學已經明確表明，全球能夠、也必須將升溫幅度降至攝氏1.5度以內，「哀嘆並非良策，我們需要解決方案」，因為沒有國家可以承受氣候災害帶來的損失，氣候災害可能造成GDP兩位數的下滑，強烈乾旱會摧毀國家收成、導致糧食價格飆升，在此情況下，無論從經濟還是政治角度，袖手旁觀沒有意義，當氣候災害摧毀數百萬人的生命，各國明明已經擁有解決方案時，這種行為將永遠無法被原諒。

斯帝爾認為，今年COP必須在幾個層面做出決定，來因應面臨到的危機。第一是去年在亞塞拜然巴庫舉行的COP29，達成了3000億美元氣候融資的重大協議，已開發國家將提供資金協助其他國家應對氣候危機，今年貝倫會議要進一步落實《巴庫至貝倫路線圖》，開始朝1.3兆美元的目標邁進。

其次，各國已就全球適應氣候變遷 目標達成協議，在接下來為期兩周的大會期間，各國需要進一步針對調適指標達成共識，讓調適行動能加快實施。另外，也須落實COP28逐步淘汰化石燃料的協議，加速實現再生能源規模翻三倍、能源效率翻倍的目標。

他最後強調，在COP30的舞台上，各國的任務不是互相爭鬥，而是攜手面對氣候危機，取得明確成果，才能讓世界看到，各國之間的氣候合作正在發揮成效。