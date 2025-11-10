我的頻道

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

法國前總統沙柯吉將獲釋 稱獄中20天「非常難熬」

中央社巴黎10日綜合外電報導
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押，不過巴黎上訴法院今天裁定，他可在等待上訴審理期間獲釋。美聯社
法國前總統沙柯吉因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押，不過巴黎上訴法院今天裁定，他可在等待上訴審理期間獲釋。沙柯吉今天透過視訊出庭，表示自己入獄這20天「非常難熬」。

沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控刑事共謀罪，在2007年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，法院今年9月判定沙柯吉有罪，他上月21日起被監禁在巴黎聖蒂監獄（La Sante）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國檢方要求沙柯吉的獲釋條件必須包含受到司法監管，並限制他可以聯絡的人士。

根據法國BFM電視台，法院也明確規定，沙柯吉不得聯絡涉案人員及現任法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）。達馬南上月前往監獄探視沙柯吉，引起社會輿論關注。

英國「衛報」（The Guardian）報導，沙柯吉預計今天下午自聖蒂監獄獲釋。

沙柯吉的兒子路易．沙柯吉（Louis Sarkozy）樂見法院今天的裁決，他在社群媒體X平台上發布自己兒時與父親合影的照片，並寫道「自由萬歲」。

沙柯吉的正式上訴審理預定於明年3月展開，確切日期擬於本周稍後確認。

