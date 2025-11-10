我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

南韓豪砸近10億美元擴充AI人才庫 從小學栽培到研究所

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓教育部將投資1.4兆韓元（9.6億美元），培養從小學到博士後研究的AI人才。 路透
南韓教育部將投資1.4兆韓元（9.6億美元），培養從小學到博士後研究的AI人才。 路透

儘管廢止了宏偉的導入人工智慧（AI）數位教科書計畫，但南韓政府卻採取了另一項舉措來鞏固其全球AI領導地位，當局將投資1.4兆韓元（9.6億美元），培養從小學到研究生的AI人才。

韓國先驅報報導，南韓教育部10日宣布名為「全民AI人才發展計畫」的國家藍圖，旨在加強個人終身的AI能力。這是教育部首次提出這類計畫，計畫中概述如何透過在整個教育系統中建立完整的人力資源管道，以便讓南韓躋身全球前三大AI強國，同時防止進一步的人才外流。

南韓也面臨AI人才日益短缺的問題，頂尖學生愈來愈不願投身科學和工程領域，而被醫藥和其他高薪專業領域所吸引。

據英國分析公司Tortoise Media的2024全球AI指數，南韓的整體AI競爭力在83國中排名第六，反映出充沛的基建和政府投資；但在人才細項上，南韓只排第13名，凸顯出技術專業人才持續短缺。

為加速供應高階AI人才，南韓政府將導入新的「快速通道」計畫，讓傑出學生能在5.5年內完成其學士、碩士和博士課程，不像一般要八年以上。這套計畫的目的是讓頂尖研究人員能在25歲前就進入業界或學界。

同時，為了留住頂尖學者，南韓政府也考慮設立「國家傑出教授」制度，讓菁英研究員在超過退休年齡的65歲後，也能繼續從事教學和研究；這項措施的適用範圍將不分公私立大學。

在中小學教育上，南韓政府則將投資9,000億韓元在國中小、5,000億韓元在高中，從頭開始整合AI教育。

從明年起，南韓政府將在三個地方教育辦公室設立AI教育支援中心，並在2028年擴大至全國17處。這些中心將提供學生、家長和老師進行培訓，並串聯學校與大學及企業，以支持以AI為重點的職業計畫。

至2030年為止，還將每年新增七所AI取向的「大師高中」（Meister High School），專業技職高中也將調整為以AI相關專業為導向，將開設AI課程的科系比率從目前20%提高至50%。

所有小學、國中和高中將在2027年前配備智慧科學實驗室，比率高於目前的60%，以開展機器人學的實作學習和數據導向實驗。

提供額外資訊科技課程和AI社團的AI重點學校，將在2028年從目前的730所增加至2,000所。同時，南韓政府也計劃修改國家的幼稚園至高中課綱，將AI教育正式納入核心科目。

教育部長崔教鎮表示，這項計畫是南韓經濟和科技未來的核心，「AI人才發展關乎著國家存亡，我們必須同心協力」，「教育部將確保每個國民每天日常生活都能輕易使用AI，同時培養多元化人才，引領AI轉型時代」。

AI 南韓 教育部

上一則

被騙赴日賣淫泰12歲少女外祖母發聲：全家靠女兒養恐受店家逼迫

延伸閱讀

MLB／南韓菜鳥奪冠軍戒 道奇金慧成：山本由伸是最親近的朋友

MLB／南韓菜鳥奪冠軍戒 道奇金慧成：山本由伸是最親近的朋友
LOL世界賽 南韓戰隊T1寫3連霸 Faker奪生涯第6冠

LOL世界賽 南韓戰隊T1寫3連霸 Faker奪生涯第6冠
章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東
中國漁船鄰近南韓海域傾覆 已知2人罹難3人失蹤

中國漁船鄰近南韓海域傾覆 已知2人罹難3人失蹤

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活