把12歲親生女兒騙到東京賣淫 泰29歲母親疑逃到台灣

快訊

編譯羅方妤／即時報導
示意圖。（取自123RF）
日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士新聞網還指出，這名少女是被29歲的親生母親騙到東京賣淫，而她的母親目前疑似逃到台灣。

受害少女於今年6月下旬和母親一起入境日本，被告知要在店裡工作。母親卻在7月將少女留在日本返泰。

日本TBS新聞指出，少女的母親在返回泰國前曾帶著一名嬰兒來看望她，並對她說「這是你的弟弟，我會帶著他回來」。少女表示：「如果我不工作，家人就活不下去了。」

這名少女在按摩店裡吃住和工作。她在店內工作的33天共接待61名男客，營業額約62萬7000日圓（約4090美元），但是收入都遭到店家瓜分，其中一部分則被匯到少女母親相關人士的帳戶。這起案件直到少女9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，才曝光。

少女還表示：「母親也在新加坡和台灣等國從事性交易，我們幾乎沒什麼時間在一起。」根據泰國警方說法，少女的母親目前在台灣工作。

泰國媒體報導，少女的母親曾和再婚對象商量，「為了償還家中債務，讓女兒在日本的按摩店工作」。日本警方懷疑這不只是逼迫未成年少女賣淫，甚至可能涉及更大規模的人口販賣，因此已經展開調查。泰國警方也將與日方合作，將被害少女接回泰國安置。

富士新聞網指出，少女是東京警視廳所破獲的人口販運案件中最年輕的受害者。東京警視廳表示：「這是起漠視人權、令人髮指的案件，我們將提供支援協助少女回家。」

