環球小姐泰主辦方辱罵墨西哥小姐 多位佳麗離席抗議

中央社曼谷6日綜合外電報導
2025年環球小姐泰國區歡迎活動上，賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil，中）與參賽者交談。歐新社
2025年環球小姐泰國區歡迎活動上，賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil，中）與參賽者交談。歐新社

今年在泰國舉行的環球小姐選美賽事因爭議事件蒙上陰影，泰國主辦方高層被控辱罵墨西哥小姐波希「蠢蛋」，她當場憤而離席，多名佳麗也一同離場以示抗議，引起軒然大波。

全球各地120多位佳麗正齊聚泰國，角逐被視為世界4大選美賽事的環球小姐（Miss Universe）后冠。

法新社報導，然而，代表墨西哥參賽的波希（Fatima Bosch）4日在賽前活動上遭到泰國賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）辱罵，身穿晚禮服的她蹬著高跟鞋離開現場。

根據新加坡亞洲新聞台（CNA）的影片及其他現場直播，納瓦特在數十名參賽者面前訓斥波希未在社群媒體發布宣傳內容，並稱她是「蠢蛋」。當波希出言反駁，納瓦特卻要求保全介入，披著綬帶的波希於是在伊拉克小姐陪同下憤而離席。

波希告訴媒體：「你們（泰國）總監的行為缺乏尊重，他說我是蠢蛋。全世界都該看到這一幕，因為我們是充滿力量的女性，而這是我們發聲的平台。」

其他佳麗當時也站起來似乎想聲援波希，但納瓦特隨即警告她們，還想參賽就「坐下」。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管如此，現場影片顯示大部分女性並未坐下，其中幾人甚至走向門口，包括現任環球小姐、丹麥參賽代表泰爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）。

這起風波甚至引起墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）回應，她昨天讚揚波希是「我們女性面對攻擊時勇於發聲的典範」。

環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）則公開譴責納瓦特的行為，其主席羅查（Raul Rocha）強調：「我不允許尊重女性與女性尊嚴等價值遭到踐踏。」

羅查還說，「很遺憾納瓦特忘記了作為東道主應有的風範」，並表示將限縮他在選美賽事中所扮演的角色。

納瓦特後在記者會上公開掉淚，聲稱自己遭到「背叛」。在昨晚的比賽開幕式上，他在滿面笑容的眾佳麗們面前致歉。

他說：「我無意傷害任何人，因為我尊重你們所有人。我必須說我很抱歉。」

若無其他波折，環球小姐決賽預計本月21日在泰國暖武里府（Nonthaburi）登場。

今年在泰國舉行的環球小姐選美賽事因爭議事件蒙上陰影。圖為代表墨西哥參賽的波希（F...
今年在泰國舉行的環球小姐選美賽事因爭議事件蒙上陰影。圖為代表墨西哥參賽的波希（Fatima Bosch）。歐新社

泰國 墨西哥 新加坡

