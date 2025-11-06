我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

中央社巴黎6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國審計院6日發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。圖為審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）。路透
法國審計院6日發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。圖為審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）。路透

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在上月羅浮宮發生震驚全球的珍寶竊案前撰寫。

路透報導，羅浮宮在光天化日之下遭竊重創其守護無數珍藏藝術品的聲譽。4名歹徒偷走價值1億200萬美元的珠寶，引發外界對這座全球最受歡迎博物館安全漏洞的激烈討論。館方人員事後坦承保全系統「並不完善」。

目前已有4名嫌犯遭起訴，但失竊珍寶仍未尋回。

法國審計院（Cour des Comptes）在今天公布的報告中表示，截至2024年，羅浮宮僅有39%的展廳裝設監視器。2015年啟動的安全審查發現館內監控不足，且缺乏危機應變準備，但直到去年底才就強化安全措施進行招標。

報告指出：「這項計畫仍需數年才能完成，依據館方說法，預計要到2032年才可能完成。」

審計院同時指出，羅浮宮因過度投入藝術品收購與疫情後振興計畫，再加上票務效率不彰與詐欺損失，導致無力改善老舊基礎設施。

報告並指出，羅浮宮今年宣布的發展計畫缺乏可行性研究，不論在技術或財務層面，甚至未充分評估人力需求。審計院提出10項建議，包括減少藝術品收購、調漲票價、更新數位系統與治理結構等。

報告強調，面對「資訊系統長期投資不足」的情況，「羅浮宮必須強化內部監控功能，這對如此規模的文化機構而言，仍屬嚴重不足」。

審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）今天告訴媒體，這起竊案進一步印證了報告中的擔憂，他形容這次事件是「震耳欲聾的警鐘」。

羅浮宮 疫情

上一則

俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

下一則

環球小姐泰主辦方辱罵墨西哥小姐 多位佳麗離席抗議

延伸閱讀

DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全
不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市
巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷
巴黎羅浮宮竊案 法檢方再控兩名新嫌犯涉案

巴黎羅浮宮竊案 法檢方再控兩名新嫌犯涉案

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽