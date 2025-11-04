捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

我的頻道

中央社布拉格3日綜合外電報導
自稱「川普主義者」的捷克億萬富翁巴比斯（圖）3日與兩個持歐盟懷疑論的政黨簽署聯合執政協議,承諾推動「不一樣的歐洲」。歐新社
自稱「川普主義者」的捷克億萬富翁巴比斯（圖）3日與兩個持歐盟懷疑論的政黨簽署聯合執政協議，承諾推動「不一樣的歐洲」。歐新社

自稱「川普主義者」的捷克億萬富翁巴比斯3日與兩個持歐盟懷疑論的政黨簽署聯合執政協議，承諾推動「不一樣的歐洲」。目前3黨尚未敲定內閣人選，巴比斯說月底才會討論。

法新社報導，前捷克總理巴比斯（Andrej Babis）所屬的不滿公民行動黨（ANO）在10月大選勝出後，總統帕維爾（Petr Pavel）上周要求現年71歲的巴比斯組建新政府。

ANO與極右派「自由及直接民主黨」（SPD）、右翼政黨「汽車黨」（Motorists）結盟，合計在200席的國會中掌握108席。

3黨3日公布施政聲明，他們表示：「捷克是歐盟的主權成員國，也是北大西洋公約組織（NATO）內的堅實盟友。」捷克擁有1090萬人口，同時身為歐盟與北約成員國。

但他們也補充說，歐盟「無權對成員國施加會干涉其內部主權的決策」。

「我們想要一個不一樣的歐洲－一個有自信的主權國家聯盟，在合理之處合作，同時在自身專屬議題上保有自由。」

由國會議員岡村富夫（Tomio Okamura）領導的SPD加入聯盟，引起外界關注，因該黨曾要求針對捷克是否要留在歐盟舉行公投。

不過，岡村富夫及曾於2017至2021年領導捷克的巴比斯3日皆未理會相關質疑。

與右翼總理費亞拉（Petr Fiala）領導、即將卸任的中間偏右政府不同，巴比斯內閣不太可能大規模援助自2022年以來持續抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭

施政聲明表示：「我們將支持讓烏克蘭戰爭邁向結束的外交措施。」

3黨也承諾，不會「採納歐元或推動任何採納歐元的步驟」。捷克2004年加入歐盟時承諾採用歐元，但並未設定具體時程。

ANO在10月3至4日的選舉以34.5%的得票率拿下80席，SPD拿下15席，汽車黨則獲得13席。新一屆國會3日舉行首次會議。

