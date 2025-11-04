我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

喜馬拉雅山區雪崩暴風雪9死 含5名義大利登山客

中央社加德滿都4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喜馬拉雅山險峻的山峰地區近日接連出現猛烈暴風雪與雪崩，已造成9人死亡。圖為位於尼泊爾中部、靠近中國邊界的亞隆日峰（Yalung Ri）地區。路透
喜馬拉雅山險峻的山峰地區近日接連出現猛烈暴風雪與雪崩，已造成9人死亡。圖為位於尼泊爾中部、靠近中國邊界的亞隆日峰（Yalung Ri）地區。路透

尼泊爾官員今天說，喜馬拉雅山險峻的山峰地區近日接連出現猛烈暴風雪與雪崩，已造成9人死亡，其中包括5名義大利登山客。

法新社報導，自10月31日以來，兩起獨立事故共導致9人喪生。

一場雪崩昨天襲擊海拔5630公尺亞隆日峰（Yalung Ri）基地營的12人登山隊，亞隆日峰位於尼泊爾中部、靠近中國邊界。

探險主辦單位「夢想目的地」（Dreamers Destination）的雪巴人普巴．丹增（Phurba Tenjing Sherpa）告訴法新社，這起災難造成7人喪生，包括3名義大利人、2名尼泊爾人、1名德國人及1名法國登山客。

普巴．丹增說，他的公司為部分登山客安排了這次探險行程，他「親眼見到這7具遺體」。

多拉卡區（Dolakha）高階警方官員馬哈托（Gyan Kumar Mahato）說，5名生還者今天上午獲救，並經空運送抵首都加德滿都。其中包括2名法國人和2名尼泊爾人。

另外，10月31日在尼泊爾西部發生的另一事件中，2名義大利登山客在攀登海拔6887公尺的潘巴里山（Panbari）時遭遇暴風雪遇難。

尼泊爾擁有全球10大高峰中的8座，包括聖母峰（Mount Everest），每年吸引數百名登山者和健行客造訪。

根據喜馬拉雅資料庫（Himalayan Database）統計，自1950年以來，至少有1093人在登山過程遇難，其中約1/3死於雪崩。

尼泊爾 義大利 喜馬拉雅山

上一則

南韓國家情報院：川金會可能明年3月登場

下一則

李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權

延伸閱讀

羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治

羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治
中國將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓

中國將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓
尼泊爾與西藏降異常大雪 聖母峰暫停開放觀光

尼泊爾與西藏降異常大雪 聖母峰暫停開放觀光
IMF：美債本世紀恐超越義、希 到2030將增逾20個百分點

IMF：美債本世紀恐超越義、希 到2030將增逾20個百分點

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲