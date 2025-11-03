星國擬列李光耀故居為古蹟 李顯揚批不尊重盼拆除

我的頻道

中央社新加坡4日專電

新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光耀的幼子李顯揚批評，並稱不尊重李光耀遺願與價值觀。

李光耀2015年辭世後，李光耀幼子、前總理李顯龍胞弟李顯揚和已在去年過世的胞姊李瑋玲一直就如何處理父親的故居，與兄長李顯龍意見分歧，公開爭吵使得關係疏遠，也成為媒體焦點之一。

李顯揚曾向現任總理黃循財喊話，表示李光耀故居的去留「現在已成為您的責任，李光耀在遺囑中明確指示，一旦瑋玲不再住在房子時，應立即將其拆除。現在，是您做出決定的時刻了」。

「聯合早報」報導，新加坡國家文物局近日評估歐思禮路38號具有重大的歷史和國家意義，不僅是李光耀故居，也見證新加坡從殖民時期邁向獨立的重要歷程。

報導指出，文物局向歐思禮路38號發出「意向通知書」（Notice of Intention），相關人可提出申訴。若新加坡政府正式對該處發布「保存令」（Preservation Order），將研擬徵收該地作為公共空間使用，方案包括僅保留部分建築結構，或改建為歷史文化公園。

新加坡文物局與土地管理局發布聯合聲明，宣布上述消息時指出，將評估各種可行的保存方案，並在本屆政府任期內作出最終決定；無論採取何種方式，都會尊重李光耀的遺願，清除他與家人在住宅中的所有私人生活足跡。

李顯揚昨晚在臉書發文表示，李光耀認為房屋屬於私人領域並希望能完全拆除，將歐思禮路38號列為國家古蹟的命令等同於駁回拆除申請。

李顯揚還稱，李光耀生前反對立碑建館，執政的人民行動黨選擇將歐思禮路38號列為古蹟，無疑是對李光耀遺願與價值觀的不尊重。

新加坡 李顯龍

羅馬市中心古蹟塔樓驚悚崩塌 維修工人重傷

造訪故居

黑白集／綠委又批新加坡「鼻屎國」 台外交只剩巴結美？

中國新加坡會談重申一中政策反台獨 台外交部嚴正關切

